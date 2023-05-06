https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870162663.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 110 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 110 человек - РИА Новости, 06.05.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 110 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:23

2023-05-06T14:23

2023-05-06T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)