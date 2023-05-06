На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 110 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 110 человек за сутки
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.