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Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.05.2023
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении за сутки поразили более 170 целей, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:05
2023-05-06T05:05
2023-05-06T10:31
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за сутки поразили более 170 целей, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" за день нанесено огневое поражение по более чем 170 целям. Из них свыше 150 — артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", — сказал он.По словам собеседника агентства, в результате контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти минометных расчетов. Кроме того, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах Кременной и Северодонецка.Артиллеристы нанесли удар, противник понес потери в личном составе, заключил он.
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кременная, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Северодонецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении