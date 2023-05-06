https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870095339.html

Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.05.2023

Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении за сутки поразили более 170 целей, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:05

2023-05-06T05:05

2023-05-06T10:31

специальная военная операция на украине

кременная

северодонецк

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за сутки поразили более 170 целей, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" за день нанесено огневое поражение по более чем 170 целям. Из них свыше 150 — артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", — сказал он.По словам собеседника агентства, в результате контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти минометных расчетов. Кроме того, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах Кременной и Северодонецка.Артиллеристы нанесли удар, противник понес потери в личном составе, заключил он.

https://ria.ru/20230505/bpla-1870076964.html

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кременная, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, безопасность