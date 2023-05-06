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Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 06.05.2023 (обновлено: 10:31 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870095339.html
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.05.2023
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении за сутки поразили более 170 целей, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:05
2023-05-06T10:31
специальная военная операция на украине
кременная
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за сутки поразили более 170 целей, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" за день нанесено огневое поражение по более чем 170 целям. Из них свыше 150 — артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", — сказал он.По словам собеседника агентства, в результате контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти минометных расчетов. Кроме того, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах Кременной и Северодонецка.Артиллеристы нанесли удар, противник понес потери в личном составе, заключил он.
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кременная, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Северодонецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСАУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО
САУ Мста-С на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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САУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за сутки поразили более 170 целей, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" за день нанесено огневое поражение по более чем 170 целям. Из них свыше 150 — артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в результате контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти минометных расчетов. Кроме того, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах Кременной и Северодонецка.
«

"В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины", — добавил Савчук.

Артиллеристы нанесли удар, противник понес потери в личном составе, заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяСеверодонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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