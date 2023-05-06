https://ria.ru/20230506/sledstvie-1870242645.html

Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина

Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина

Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:11

2023-05-06T22:11

2023-05-06T22:11

происшествия

пионерский

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПИОНЕРСКИЙ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". Как передает корреспондент РИА Новости, оцепление выставлено за три километра от места происшествия, сотрудники ДПС никого не подпускают и не уточняют, когда перекрытия могут быть сняты. Трагедия произошла в деревне Ярки, которая находится рядом с поселком Пионерский. На месте работают следственные органы. Само место происшествия дополнительно оцеплено. Помимо машин полиции и следствия, на месте остается автомобиль реанимации.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870228711.html

https://ria.ru/20230506/pokushenie-1870216062.html

пионерский

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происшествия, пионерский, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, россия, следственный комитет россии (ск рф)