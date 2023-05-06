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Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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22:11 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/sledstvie-1870242645.html
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:11
2023-05-06T22:11
происшествия
пионерский
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПИОНЕРСКИЙ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". Как передает корреспондент РИА Новости, оцепление выставлено за три километра от места происшествия, сотрудники ДПС никого не подпускают и не уточняют, когда перекрытия могут быть сняты. Трагедия произошла в деревне Ярки, которая находится рядом с поселком Пионерский. На месте работают следственные органы. Само место происшествия дополнительно оцеплено. Помимо машин полиции и следствия, на месте остается автомобиль реанимации.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870228711.html
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происшествия, пионерский, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пионерский, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина

Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина в деревне Ярки

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкПравоохранительные органы работаю на месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Правоохранительные органы работаю на месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Правоохранительные органы работаю на месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
ПИОНЕРСКИЙ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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Как передает корреспондент РИА Новости, оцепление выставлено за три километра от места происшествия, сотрудники ДПС никого не подпускают и не уточняют, когда перекрытия могут быть сняты.
Трагедия произошла в деревне Ярки, которая находится рядом с поселком Пионерский. На месте работают следственные органы.
Само место происшествия дополнительно оцеплено. Помимо машин полиции и следствия, на месте остается автомобиль реанимации.
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ПроисшествияПионерскийЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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