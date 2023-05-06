https://ria.ru/20230506/sledstvie-1870242645.html
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:11
2023-05-06T22:11
2023-05-06T22:11
происшествия
пионерский
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870227905_0:90:3481:2048_1920x0_80_0_0_440ccf1201178dc0097a29ba48163052.jpg
ПИОНЕРСКИЙ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". Как передает корреспондент РИА Новости, оцепление выставлено за три километра от места происшествия, сотрудники ДПС никого не подпускают и не уточняют, когда перекрытия могут быть сняты. Трагедия произошла в деревне Ярки, которая находится рядом с поселком Пионерский. На месте работают следственные органы. Само место происшествия дополнительно оцеплено. Помимо машин полиции и следствия, на месте остается автомобиль реанимации.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870228711.html
https://ria.ru/20230506/pokushenie-1870216062.html
пионерский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870227905_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_e569342615ace1f4fce46c69717faa70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пионерский, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пионерский, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина
Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Прилепина в деревне Ярки
ПИОНЕРСКИЙ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Следственные органы работают на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области, дорога в деревню перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Прилепина успешно прооперировали после теракта
Как передает корреспондент РИА Новости, оцепление выставлено за три километра от места происшествия, сотрудники ДПС никого не подпускают и не уточняют, когда перекрытия могут быть сняты.
Трагедия произошла в деревне Ярки, которая находится рядом с поселком Пионерский
. На месте работают следственные органы.
Само место происшествия дополнительно оцеплено. Помимо машин полиции и следствия, на месте остается автомобиль реанимации.
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину