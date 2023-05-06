https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html
Счета блогера Блиновской арестовали в рамках расследования
Счета блогера Блиновской арестовали в рамках расследования - РИА Новости, 06.05.2023
Счета блогера Блиновской арестовали в рамках расследования
Банковские счета блогера Елены Блиновской арестованы в рамках дела о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:39
2023-05-06T13:39
2023-05-06T13:40
шоубиз
елена блиновская
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Банковские счета блогера Елены Блиновской арестованы в рамках дела о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. "Суд признал законным наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк"", - сказали в суде. Пресненский суд Москвы ранее отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230503/mitroshina-1869383094.html
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елена блиновская, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Елена Блиновская, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Счета блогера Блиновской арестовали в рамках расследования
Банковские счета блогера Елены Блиновской арестовали в рамках дела о неуплате налогов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Банковские счета блогера Елены Блиновской арестованы в рамках дела о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
.
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"Суд признал законным наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк"", - сказали в суде.
Пресненский суд Москвы ранее отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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