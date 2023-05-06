https://ria.ru/20230506/schebekino-1870212135.html

Выпускникам Шебекино помогут провести праздники в безопасном месте

Выпускникам Шебекино помогут провести праздники в безопасном месте - РИА Новости, 06.05.2023

Выпускникам Шебекино помогут провести праздники в безопасном месте

Власти рекомендуют из-за частых обстрелов провести последние звонки и выпускные для учеников школ из Шебекино в безопасном месте, для этого они окажут всю... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:39

2023-05-06T18:39

2023-05-06T18:46

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

украина

россия

общество

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Власти рекомендуют из-за частых обстрелов провести последние звонки и выпускные для учеников школ из Шебекино в безопасном месте, для этого они окажут всю необходимую помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу днем губернатор, написал, что школа и торговый центр в Шебекино пострадали в результате прямого попадания украинских снарядов, один человек ранен, он находится в тяжелом состоянии. "Последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя. Родители должны принять решение, если нужно, окажем помощь и предоставим автобусы, вывезем в безопасное место: в школы, в ДК Белгородской области, у нас их достаточно. Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок, самое торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы", - написал Гладков. Глава области напомнил, что решение о формате праздников будут принимать сами родители, дети и учителя. Он рассказал о бесстрашных действиях сотрудников шебекинской школы, куда прилетел снаряд. "Молодцы охранник Екатерина Николаевна Овчарова и особенно завхоз Эдуард Владимирович Павленко, который, несмотря на взрывы, быстро поднялся наверх с огнетушителями и до прибытия пожарной бригады погасил основное пламя. То есть фактически школу спас", - написал Гладков. Губернатор отметил, что, по предварительной оценке, урон основным конструкциям школы не нанесен, поэтому строители демонтируют поврежденную часть кровли и начнут ее восстанавливать. Гладков добавил, что власти окажут помощь собственнику торгового центра, пострадавшего от прямого попадая снаряда, а также владельцам 12 автомобилей, которые были посечены осколками. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек. Город регулярно подвергается ударам со стороны украинских войск. В целях предосторожности все школы в Шебекинском городском округе перешли на дистанционный формат обучения в октябре 2022 года.

https://ria.ru/20230428/vypuskniki-1868565177.html

https://ria.ru/20230315/obstrel-1858027113.html

https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870187016.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина, россия, общество