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Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России - РИА Новости, 06.05.2023
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13:05 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870147716.html
Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России
Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России - РИА Новости, 06.05.2023
Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России
Польша потребует от Европейского союза наложить санкции на импорт продуктов питания из России, заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:05
2023-05-06T13:05
в мире
россия
польша
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Польша потребует от Европейского союза наложить санкции на импорт продуктов питания из России, заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось. Его слова цитирует агентство РАР.По данным агентства, Садось заявил, что "санкции должны быть введены немедленно, особенно с учетом недавних проблем ЕС с украинским зерном". До сих пор Еврокомиссия воздерживалась от санкций в отношении импорта российских продуктов питания на рынки ЕС, ссылаясь на возможные угрозы глобальной продовольственной цепочке. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230206/filimonov-1849965693.html
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в мире, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Польша, Евросоюз, Санкции в отношении России
Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России

РАР: Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продуктов питания из России

© РИА Новости / Владимир Горовых | Перейти в медиабанкУборка зерновых на поле
Уборка зерновых на поле - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Уборка зерновых на поле. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Польша потребует от Европейского союза наложить санкции на импорт продуктов питания из России, заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось. Его слова цитирует агентство РАР.
«
"Анджей Садось заявил, что Польша считает импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности неприемлемым и потребует санкций в отношении такого импорта", - сказал польский представитель.
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По данным агентства, Садось заявил, что "санкции должны быть введены немедленно, особенно с учетом недавних проблем ЕС с украинским зерном".
До сих пор Еврокомиссия воздерживалась от санкций в отношении импорта российских продуктов питания на рынки ЕС, ссылаясь на возможные угрозы глобальной продовольственной цепочке.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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