Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России
РАР: Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продуктов питания из России
Уборка зерновых на поле. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Польша потребует от Европейского союза наложить санкции на импорт продуктов питания из России, заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось. Его слова цитирует агентство РАР.
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"Анджей Садось заявил, что Польша считает импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности неприемлемым и потребует санкций в отношении такого импорта", - сказал польский представитель.
По данным агентства, Садось заявил, что "санкции должны быть введены немедленно, особенно с учетом недавних проблем ЕС с украинским зерном".
До сих пор Еврокомиссия воздерживалась от санкций в отношении импорта российских продуктов питания на рынки ЕС, ссылаясь на возможные угрозы глобальной продовольственной цепочке.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.