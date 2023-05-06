https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870147716.html

Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России

Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России - РИА Новости, 06.05.2023

Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России

Польша потребует от Европейского союза наложить санкции на импорт продуктов питания из России, заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:05

2023-05-06T13:05

2023-05-06T13:05

в мире

россия

польша

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Польша потребует от Европейского союза наложить санкции на импорт продуктов питания из России, заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось. Его слова цитирует агентство РАР.По данным агентства, Садось заявил, что "санкции должны быть введены немедленно, особенно с учетом недавних проблем ЕС с украинским зерном". До сих пор Еврокомиссия воздерживалась от санкций в отношении импорта российских продуктов питания на рынки ЕС, ссылаясь на возможные угрозы глобальной продовольственной цепочке. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230206/filimonov-1849965693.html

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в мире, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии