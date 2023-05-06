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ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию - РИА Новости, 06.05.2023
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09:01 06.05.2023 (обновлено: 10:52 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870108930.html
ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию
ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию - РИА Новости, 06.05.2023
ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию
Еврокомиссия предложила дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы препятствовать обходу антироссийских санкций, передает DPA. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:01
2023-05-06T10:52
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предложила дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы препятствовать обходу антироссийских санкций, передает DPA."Как вчера стало известно агентству, это предложение Еврокомиссии в рамках одиннадцатого пакета ограничительных мер направили государствам-членам", — говорится в публикации.По информации DPA, предполагается создать правовую возможность ограничения экспорта в качестве сдерживающего фактора при подозрении в обходе санкций. Если этого окажется недостаточно, следующей мерой может быть запрет на экспорт определенных товаров. Особое внимание уделят продукции двойного назначения. В пример агентство приводит приборы ночного видения, которыми пользуются и охотники, и охранные компании, и военные.Постоянные представители 27 стран — членов ЕС обсудят это предложение 10 мая. Брюссель рассчитывает принять новый, 11-й пакет санкций до конца месяца.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию

DPA: ЕС обсуждает ограничение экспорта в третьи страны из-за обхода санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предложила дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы препятствовать обходу антироссийских санкций, передает DPA.
"Как вчера стало известно агентству, это предложение Еврокомиссии в рамках одиннадцатого пакета ограничительных мер направили государствам-членам", — говорится в публикации.
По информации DPA, предполагается создать правовую возможность ограничения экспорта в качестве сдерживающего фактора при подозрении в обходе санкций. Если этого окажется недостаточно, следующей мерой может быть запрет на экспорт определенных товаров. Особое внимание уделят продукции двойного назначения. В пример агентство приводит приборы ночного видения, которыми пользуются и охотники, и охранные компании, и военные.
Постоянные представители 27 стран — членов ЕС обсудят это предложение 10 мая. Брюссель рассчитывает принять новый, 11-й пакет санкций до конца месяца.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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