https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870108930.html

ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию

ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию - РИА Новости, 06.05.2023

ЕС утверждает, что придумал новый способ наказать Россию

Еврокомиссия предложила дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы препятствовать обходу антироссийских санкций, передает DPA. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:01

2023-05-06T09:01

2023-05-06T10:52

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предложила дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы препятствовать обходу антироссийских санкций, передает DPA."Как вчера стало известно агентству, это предложение Еврокомиссии в рамках одиннадцатого пакета ограничительных мер направили государствам-членам", — говорится в публикации.По информации DPA, предполагается создать правовую возможность ограничения экспорта в качестве сдерживающего фактора при подозрении в обходе санкций. Если этого окажется недостаточно, следующей мерой может быть запрет на экспорт определенных товаров. Особое внимание уделят продукции двойного назначения. В пример агентство приводит приборы ночного видения, которыми пользуются и охотники, и охранные компании, и военные.Постоянные представители 27 стран — членов ЕС обсудят это предложение 10 мая. Брюссель рассчитывает принять новый, 11-й пакет санкций до конца месяца.

https://ria.ru/20230505/postavki-1870013917.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире