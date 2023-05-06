Рейтинг@Mail.ru
Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/samolet-1870236473.html
Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде
Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 06.05.2023
Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде
Самолет рейсом Минеральные Воды - Москва вынужденно сел в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:05
2023-05-06T21:05
происшествия
волгоград
минеральные воды
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824853435_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_30f80d05d971bcfd22037e3c8142644a.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Самолет рейсом Минеральные Воды - Москва вынужденно сел в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "6 мая рейс авиакомпании "Сибирь" 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19.18 (совпадает с мск - ред.) по техническим причинам. Посадка в штатном режиме", - сообщила Голодова. По ее словам, пассажиры ждут резервный борт в здании аэропорта. Вылет намечен на 01.30 в воскресенье, отметила Голодова.
https://ria.ru/20230505/samolet-1870004051.html
волгоград
минеральные воды
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824853435_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_732d655f06275d9a23c0c72bd946f729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, минеральные воды, москва, россия
Происшествия, Волгоград, Минеральные Воды, Москва, Россия
Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании "Сибирь" из Минвод экстренно сел в Волгограде по техническим причинам

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛюди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Самолет рейсом Минеральные Воды - Москва вынужденно сел в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
"6 мая рейс авиакомпании "Сибирь" 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19.18 (совпадает с мск - ред.) по техническим причинам. Посадка в штатном режиме", - сообщила Голодова.
По ее словам, пассажиры ждут резервный борт в здании аэропорта. Вылет намечен на 01.30 в воскресенье, отметила Голодова.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
"Аэрофлот" не подтвердил данные пассажира о сближении дрона с самолетом
5 мая, 17:45
 
ПроисшествияВолгоградМинеральные ВодыМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала