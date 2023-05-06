https://ria.ru/20230506/samolet-1870236473.html

Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде

Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 06.05.2023

Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде

Самолет рейсом Минеральные Воды - Москва вынужденно сел в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T21:05

2023-05-06T21:05

2023-05-06T21:05

происшествия

волгоград

минеральные воды

москва

россия

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ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Самолет рейсом Минеральные Воды - Москва вынужденно сел в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "6 мая рейс авиакомпании "Сибирь" 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19.18 (совпадает с мск - ред.) по техническим причинам. Посадка в штатном режиме", - сообщила Голодова. По ее словам, пассажиры ждут резервный борт в здании аэропорта. Вылет намечен на 01.30 в воскресенье, отметила Голодова.

https://ria.ru/20230505/samolet-1870004051.html

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происшествия, волгоград, минеральные воды, москва, россия