https://ria.ru/20230506/rogov-1870099718.html
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных - РИА Новости, 06.05.2023
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных
Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:02
2023-05-06T07:02
2023-05-06T08:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
евгений балицкий
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши военные находятся в полной боевой готовности", — заявил Рогов.По его словам, в регионе готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны. Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230506/rogov-1870096273.html
https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1869847666.html
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запорожская область, запорожье, киев, евгений балицкий, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Безопасность
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных
Рогов заявил о полной боеготовности бойцов ВС России в Запорожской области