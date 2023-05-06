Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 06.05.2023 (обновлено: 08:39 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/rogov-1870099718.html
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных - РИА Новости, 06.05.2023
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных
Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:02
2023-05-06T08:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
евгений балицкий
владимир рогов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e007836bc01c9773f5f3a172fd0c8326.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши военные находятся в полной боевой готовности", — заявил Рогов.По его словам, в регионе готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны. Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230506/rogov-1870096273.html
https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1869847666.html
запорожская область
запорожье
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c93923c45ea2a0be90fabd5e7ecbd2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, запорожье, киев, евгений балицкий, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Безопасность
В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных

Рогов заявил о полной боеготовности бойцов ВС России в Запорожской области

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши военные находятся в полной боевой готовности", — заявил Рогов.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Эвакуация в Запорожской области идет на добровольной основе, заявил Рогов
05:33
По его словам, в регионе готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье
Вчера, 10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеКиевЕвгений БалицкийВладимир РоговБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала