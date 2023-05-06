Эвакуация в Запорожской области идет на добровольной основе, заявил Рогов
Рогов: всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Вывоз населения с прифронтовых населенных пунктов в пределах Запорожской области идет на добровольной основе, речи о всеобщей принудительной эвакуации не идет, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Это вынужденная и необходимая мера. Вывоз осуществляется на добровольных началах и призван спасти жизни наших земляков. Ни о какой всеобщей принудительной эвакуации населения речи не идет", — заявил Рогов.
Он отметил, что интенсивность украинских обстрелов прифронтовых регионов в последние дни увеличилась кратно.
"За последние дни количество погибших и раненых исчисляется десятками, а дети вынуждены сидеть в подвалах. Поэтому и организован вывоз населения, чтобы не подвергать людей смертельной опасности", — сказал Рогов.
По его словам, как только линия фронта отодвинется вглубь Украины, люди снова смогут вернуться в свои дома.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.