https://ria.ru/20230506/rogov-1870096273.html

Эвакуация в Запорожской области идет на добровольной основе, заявил Рогов

Эвакуация в Запорожской области идет на добровольной основе, заявил Рогов - РИА Новости, 06.05.2023

Эвакуация в Запорожской области идет на добровольной основе, заявил Рогов

Вывоз населения с прифронтовых населенных пунктов в пределах Запорожской области идет на добровольной основе, речи о всеобщей принудительной эвакуации не идет,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:33

2023-05-06T05:33

2023-05-06T05:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

украина

евгений балицкий

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Вывоз населения с прифронтовых населенных пунктов в пределах Запорожской области идет на добровольной основе, речи о всеобщей принудительной эвакуации не идет, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Он отметил, что интенсивность украинских обстрелов прифронтовых регионов в последние дни увеличилась кратно."За последние дни количество погибших и раненых исчисляется десятками, а дети вынуждены сидеть в подвалах. Поэтому и организован вывоз населения, чтобы не подвергать людей смертельной опасности", — сказал Рогов.По его словам, как только линия фронта отодвинется вглубь Украины, люди снова смогут вернуться в свои дома.Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230506/zaporozhe-1870086441.html

https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870048033.html

запорожская область

энергодар

украина

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запорожская область, энергодар, украина, евгений балицкий, владимир рогов, безопасность