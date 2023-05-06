https://ria.ru/20230506/rogov-1870086598.html
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил Рогов
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил Рогов - РИА Новости, 06.05.2023
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил Рогов
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:51
2023-05-06T00:51
2023-05-06T00:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
владимир рогов
евгений балицкий
магатэ
запорожская аэс
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов. В список в том числе попал город Энергодар. "Атомная станция работает в штатном режиме. Речи об эвакуации персонала в данный момент не идет", - сказал Рогов. По его словам, на атомной станции также продолжают оставаться представители миссии МАГАТЭ. "Формат их работы не меняется", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230506/zaporozhe-1870086441.html
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запорожская область, энергодар, владимир рогов, евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Безопасность
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил Рогов
Рогов: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится