https://ria.ru/20230506/raketa-1870194761.html
Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты
Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты - РИА Новости, 06.05.2023
Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты
Подразделения ПВО сбили над Крымом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:59
2023-05-06T16:59
2023-05-06T22:57
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Подразделения ПВО сбили над Крымом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины, сообщили местные власти."Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2", — написал в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.Позже его советник Олег Крючков уточнил, что ракет было две."Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" разрабатывало после распада СССР. По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля — земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля. Как заявляли разработчики, дальность поражения в зависимости от типа ракеты достигает от 50 до 500 километров.Опытные образцы комплекса в последние годы регулярно показывали на парадах в Киеве, но официальной информации об итогах испытаний и его постановке на вооружение не поступало. Впервые российские силы ПВО сбили ракету "Гром-2" в зоне спецоперации 30 марта.
https://ria.ru/20230506/pvo-1870106287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия
Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты
ПВО сбила над Крымом баллистические ракеты, запущенные ОТРК "Гром-2" с территории Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Подразделения ПВО сбили над Крымом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины, сообщили местные власти.
"Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2", — написал в Telegram-канале
глава региона Сергей Аксенов.
Позже его советник Олег Крючков уточнил
, что ракет было две.
"Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" разрабатывало после распада СССР. По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля — земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля. Как заявляли разработчики, дальность поражения в зависимости от типа ракеты достигает от 50 до 500 километров.
Опытные образцы комплекса в последние годы регулярно показывали на парадах в Киеве
, но официальной информации об итогах испытаний и его постановке на вооружение не поступало.
Впервые российские силы ПВО сбили ракету "Гром-2" в зоне спецоперации 30 марта.
На севере Крыма сработала система ПВО