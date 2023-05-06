https://ria.ru/20230506/raketa-1870194761.html

Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты

Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты - РИА Новости, 06.05.2023

Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты

Подразделения ПВО сбили над Крымом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:59

2023-05-06T16:59

2023-05-06T22:57

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Подразделения ПВО сбили над Крымом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины, сообщили местные власти."Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2", — написал в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.Позже его советник Олег Крючков уточнил, что ракет было две."Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" разрабатывало после распада СССР. По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля — земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля. Как заявляли разработчики, дальность поражения в зависимости от типа ракеты достигает от 50 до 500 километров.Опытные образцы комплекса в последние годы регулярно показывали на парадах в Киеве, но официальной информации об итогах испытаний и его постановке на вооружение не поступало. Впервые российские силы ПВО сбили ракету "Гром-2" в зоне спецоперации 30 марта.

https://ria.ru/20230506/pvo-1870106287.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия