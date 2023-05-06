https://ria.ru/20230506/protest-1870231233.html
В Румынии прошел массовый антиправительственный протест
В Румынии прошел массовый антиправительственный протест - РИА Новости, 06.05.2023
В Румынии прошел массовый антиправительственный протест
Более 10 тысяч сторонников партии "Альянс объединения Румынии" (AUR) приняли участие в субботу в антиправительственном протесте, который прошел в центре... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:30
2023-05-06T20:30
2023-05-06T20:37
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Более 10 тысяч сторонников партии "Альянс объединения Румынии" (AUR) приняли участие в субботу в антиправительственном протесте, который прошел в центре Бухареста, сообщает румынский портал G4Media. "Партия AUR организовала в субботу акцию протеста в Бухаресте, на которую на автобусах приехали ее члены и сочувствующие со всей страны. Более 10 тысяч человек участвовали в течение трех часов в марше по центру столицы", - отмечает портал, подчеркивая, что демонстранты "скандировали антизападные лозунги". Акция протеста прошла под девизом "мы не продаем страну". Члены партии AUR призвали всех жителей Румынии присоединиться к митингу, чтобы выступить против "антинациональных и антисемейных действий, продвигаемых нынешним правительством". "Мы больше не потерпим, чтобы вы отбирали наши леса, национальные ресурсы, навязывали нам абсурдные правила и обращались с нами как с колонией. Хватит трогать будущее этой нации! Мы хотим воспитывать наших детей так, как мы это делали сотни лет, достойно, с уважением", - заявили организаторы. Лидер партии AUR Джордже Симион отметил, что это была первая, но не последняя акция. Он считает, что все неравнодушные жители страны должны собраться в среду перед зданием парламента, чтобы помешать депутатам, "если их хозяева в Брюсселе заставят их голосовать". Румынская оппозиция недовольна многими решениями парламента. В частности, ранее иностранные компании получили право приобретать румынские природные ресурсы - лес, нефть и газ. Однако последней каплей, которая вывела людей на улицы, стал закон, позволяющий изымать детей из румынских семей, поводом для этого может стать даже отъезд родителей на заработки за рубеж.
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в мире, бухарест, румыния, брюссель
В мире, Бухарест, Румыния, Брюссель
В Румынии прошел массовый антиправительственный протест
G4Media: в Румынии десять тысяч человек приняли участие в антиправительственном протесте
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости.
Более 10 тысяч сторонников партии "Альянс объединения Румынии" (AUR) приняли участие в субботу в антиправительственном протесте, который прошел в центре Бухареста, сообщает румынский портал G4Media
.
"Партия AUR организовала в субботу акцию протеста в Бухаресте, на которую на автобусах приехали ее члены и сочувствующие со всей страны. Более 10 тысяч человек участвовали в течение трех часов в марше по центру столицы", - отмечает портал, подчеркивая, что демонстранты "скандировали антизападные лозунги".
Акция протеста прошла под девизом "мы не продаем страну". Члены партии AUR призвали всех жителей Румынии
присоединиться к митингу, чтобы выступить против "антинациональных и антисемейных действий, продвигаемых нынешним правительством".
"Мы больше не потерпим, чтобы вы отбирали наши леса, национальные ресурсы, навязывали нам абсурдные правила и обращались с нами как с колонией. Хватит трогать будущее этой нации! Мы хотим воспитывать наших детей так, как мы это делали сотни лет, достойно, с уважением", - заявили организаторы.
Лидер партии AUR Джордже Симион отметил, что это была первая, но не последняя акция. Он считает, что все неравнодушные жители страны должны собраться в среду перед зданием парламента, чтобы помешать депутатам, "если их хозяева в Брюсселе
заставят их голосовать".
Румынская оппозиция недовольна многими решениями парламента. В частности, ранее иностранные компании получили право приобретать румынские природные ресурсы - лес, нефть и газ. Однако последней каплей, которая вывела людей на улицы, стал закон, позволяющий изымать детей из румынских семей, поводом для этого может стать даже отъезд родителей на заработки за рубеж.
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