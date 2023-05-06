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НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось - РИА Новости, 06.05.2023
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17:40 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/programma-1870202560.html
НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось
НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось - РИА Новости, 06.05.2023
НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось
НТВ покажет выпуск программы Прилепина, посвящённый Дню Победы, как и планировалось 8 мая, его ведущий записал накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:40
2023-05-06T17:40
нижегородская область
россия
захар прилепин
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. НТВ покажет выпуск программы Прилепина, посвящённый Дню Победы, как и планировалось 8 мая, его ведущий записал накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. "На НТВ более 5 лет выходит авторская программа Захара Прилепина "Уроки русского". 8 мая, как и планировалось, мы покажем очередной выпуск "Уроков", посвященный Дню Победы. Захар записал его накануне", - говорится в сообщении. Канал пожелал коллеге Захару Прилепину сил и скорейшего выздоровления. Ранее в субботу машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870186355.html
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нижегородская область, россия, захар прилепин, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Нижегородская область, Россия, Захар Прилепин, НТВ (телеканал), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось

НТВ покажет выпуск программы Прилепина "Уроки русского" 8 мая, как и планировалось

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтенд телекомпании НТВ
Стенд телекомпании НТВ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. НТВ покажет выпуск программы Прилепина, посвящённый Дню Победы, как и планировалось 8 мая, его ведущий записал накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
"На НТВ более 5 лет выходит авторская программа Захара Прилепина "Уроки русского". 8 мая, как и планировалось, мы покажем очередной выпуск "Уроков", посвященный Дню Победы. Захар записал его накануне", - говорится в сообщении.
На месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина
Вчера, 16:24
Канал пожелал коллеге Захару Прилепину сил и скорейшего выздоровления.
«
"Искренне соболезнуем родным и близким боевого товарища Захара - Александра Шубина, погибшего в результате теракта", - заключается в сообщении.
Ранее в субботу машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Нижегородская областьРоссияЗахар ПрилепинНТВ (телеканал)Следственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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