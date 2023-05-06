https://ria.ru/20230506/programma-1870202560.html

НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось

НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось - РИА Новости, 06.05.2023

НТВ покажет выпуск программы Прилепина 8 мая, как и планировалось

НТВ покажет выпуск программы Прилепина, посвящённый Дню Победы, как и планировалось 8 мая, его ведущий записал накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:40

2023-05-06T17:40

2023-05-06T17:40

нижегородская область

россия

захар прилепин

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. НТВ покажет выпуск программы Прилепина, посвящённый Дню Победы, как и планировалось 8 мая, его ведущий записал накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. "На НТВ более 5 лет выходит авторская программа Захара Прилепина "Уроки русского". 8 мая, как и планировалось, мы покажем очередной выпуск "Уроков", посвященный Дню Победы. Захар записал его накануне", - говорится в сообщении. Канал пожелал коллеге Захару Прилепину сил и скорейшего выздоровления. Ранее в субботу машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870186355.html

https://ria.ru/20230506/zaderzhanie-1870200552.html

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нижегородская область, россия, захар прилепин, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина