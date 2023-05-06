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Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец - РИА Новости, 06.05.2023
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23:16 06.05.2023 (обновлено: 23:34 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870247969.html
Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец
Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец - РИА Новости, 06.05.2023
Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец
Писатель Захар Прилепин после взрыва был в сознании, разговаривал и просил пить, рассказал РИА Новости Сергей Карпов, который приехал в деревню Ярки в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:16
2023-05-06T23:34
происшествия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
россия
нижегородская область
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ЯРКИ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин после взрыва был в сознании, разговаривал и просил пить, рассказал РИА Новости Сергей Карпов, который приехал в деревню Ярки в Нижегородской области на выходные. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Мы сидели за столом, где-то около 11 часов услышали взрыв. Вышли, спросили соседей. Сказали, что там машина перевёрнутая. Тоже туда пошли. Увидели - один там был мертвый, а одного из-под машины вытащили", - рассказал Карпов РИА Новости. По его словам, Прилепина оттащили метра на четыре, он был в сознании, обе ноги были сломаны. "Говорил, пить просил. Ему подушку принесли", - рассказал Карпов. Он добавил, что хотел что-то подложить, чтобы писатель не лежал на холодной земле, но не стал из-за переломов. "Сосед держал за руку. Он разговаривал", - добавил он.
https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html
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происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, россия, нижегородская область
Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Россия, Нижегородская область
Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец

Очевидец Карпов рассказал, что Прилепин после взрыва был разговаривал и просил пить

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
ЯРКИ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин после взрыва был в сознании, разговаривал и просил пить, рассказал РИА Новости Сергей Карпов, который приехал в деревню Ярки в Нижегородской области на выходные.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
"Мы сидели за столом, где-то около 11 часов услышали взрыв. Вышли, спросили соседей. Сказали, что там машина перевёрнутая. Тоже туда пошли. Увидели - один там был мертвый, а одного из-под машины вытащили", - рассказал Карпов РИА Новости.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина
Вчера, 22:57
По его словам, Прилепина оттащили метра на четыре, он был в сознании, обе ноги были сломаны.
"Говорил, пить просил. Ему подушку принесли", - рассказал Карпов. Он добавил, что хотел что-то подложить, чтобы писатель не лежал на холодной земле, но не стал из-за переломов.
"Сосед держал за руку. Он разговаривал", - добавил он.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Прилепина успешно прооперировали после теракта
Вчера, 20:10
 
ПроисшествияЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаРоссияНижегородская область
 
 
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