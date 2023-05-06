https://ria.ru/20230506/prilepin-1870247969.html

Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец

Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец - РИА Новости, 06.05.2023

Прилепин после взрыва разговаривал и просил пить, рассказал очевидец

Писатель Захар Прилепин после взрыва был в сознании, разговаривал и просил пить, рассказал РИА Новости Сергей Карпов, который приехал в деревню Ярки в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:16

2023-05-06T23:16

2023-05-06T23:34

происшествия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

россия

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870227437_0:295:3114:2047_1920x0_80_0_0_bea4ba029104d8542bf1a3de5851f8f8.jpg

ЯРКИ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин после взрыва был в сознании, разговаривал и просил пить, рассказал РИА Новости Сергей Карпов, который приехал в деревню Ярки в Нижегородской области на выходные. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Мы сидели за столом, где-то около 11 часов услышали взрыв. Вышли, спросили соседей. Сказали, что там машина перевёрнутая. Тоже туда пошли. Увидели - один там был мертвый, а одного из-под машины вытащили", - рассказал Карпов РИА Новости. По его словам, Прилепина оттащили метра на четыре, он был в сознании, обе ноги были сломаны. "Говорил, пить просил. Ему подушку принесли", - рассказал Карпов. Он добавил, что хотел что-то подложить, чтобы писатель не лежал на холодной земле, но не стал из-за переломов. "Сосед держал за руку. Он разговаривал", - добавил он.

https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870228711.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, россия, нижегородская область