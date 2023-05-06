https://ria.ru/20230506/prilepin-1870247315.html

Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины

Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины - РИА Новости, 06.05.2023

Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины

Жительница деревни Ярки в Нижегородской области 11-летняя Эля рассказала РИА Новости, что ее отец вытащил Захара Прилепина из машины после взрыва. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:06

2023-05-06T23:06

2023-05-06T23:06

происшествия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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ЯРКИ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Жительница деревни Ярки в Нижегородской области 11-летняя Эля рассказала РИА Новости, что ее отец вытащил Захара Прилепина из машины после взрыва. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Мы были с сестрами на втором этаже, и я услышала гром. Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал", - рассказала она. Девочка уточнила, что ее отец и вытащил Прилепина из машины. Сам отец Эли не смог поговорить с корреспондентом РИА Новости. "Напугалась очень сильно. И дети заплакали. Это был Захар Прилепин. Я с ним здоровалась", - добавила Эля.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870241820.html

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происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина