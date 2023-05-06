https://ria.ru/20230506/prilepin-1870247315.html
Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины
Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины - РИА Новости, 06.05.2023
Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины
Жительница деревни Ярки в Нижегородской области 11-летняя Эля рассказала РИА Новости, что ее отец вытащил Захара Прилепина из машины после взрыва. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:06
2023-05-06T23:06
2023-05-06T23:06
происшествия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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ЯРКИ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Жительница деревни Ярки в Нижегородской области 11-летняя Эля рассказала РИА Новости, что ее отец вытащил Захара Прилепина из машины после взрыва. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Мы были с сестрами на втором этаже, и я услышала гром. Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал", - рассказала она. Девочка уточнила, что ее отец и вытащил Прилепина из машины. Сам отец Эли не смог поговорить с корреспондентом РИА Новости. "Напугалась очень сильно. И дети заплакали. Это был Захар Прилепин. Я с ним здоровалась", - добавила Эля.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870241820.html
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происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины
Жительница Ярки рассказала, как ее отец вытащил Прилепина из машины после взрыва
ЯРКИ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Жительница деревни Ярки в Нижегородской области 11-летняя Эля рассказала РИА Новости, что ее отец вытащил Захара Прилепина из машины после взрыва.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
"Мы были с сестрами на втором этаже, и я услышала гром. Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал", - рассказала она.
Девочка уточнила, что ее отец и вытащил Прилепина из машины. Сам отец Эли не смог поговорить с корреспондентом РИА Новости.
"Напугалась очень сильно. И дети заплакали. Это был Захар Прилепин. Я с ним здоровалась", - добавила Эля.
Соседка рассказала о состоянии Прилепина до приезда скорой