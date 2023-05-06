https://ria.ru/20230506/prilepin-1870241820.html

Соседка рассказала о состоянии Прилепина до приезда скорой

Соседка рассказала о состоянии Прилепина до приезда скорой - РИА Новости, 06.05.2023

Соседка рассказала о состоянии Прилепина до приезда скорой

Жительница поселка Пионерский в Нижегородской области Мария Савельева рассказала РИА Новости, что писатель Захар Прилепин был в сознании до приезда скорой... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:00

2023-05-06T22:00

2023-05-06T22:10

происшествия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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ПИОНЕРСКИЙ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Жительница поселка Пионерский в Нижегородской области Мария Савельева рассказала РИА Новости, что писатель Захар Прилепин был в сознании до приезда скорой помощи, но стонал от боли, кости ног были сломаны. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Около 10.30 мы сидели за столом, услышали хлопок. Взрыв. Дети играли на веранде на втором этаже, увидели, что машина взорвалась. Побежали до машины, достали Захара Прилепина. Наш дядя, он как раз у дороги занимался делами, они достали с мужиками. Второй был уже мертв, всмятку", - рассказала Савельева РИА Новости. По ее словам, соседи вызывали "скорую", она приехала спустя два часа, следом прилетел вертолет и забрал его. "Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили. Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо было, ноги у него... одна нога шевелилась, а вторая - кости все переломанные... На протяжении всего этого времени он стонал. Больно, шок", - рассказала она. Савельева уточнила, что все соседи знали соратника писателя Шубина, но сразу было понятно, что он погиб. Кроме Шубина и Прилепина в машине никого не было, добавила она. "Нет, никого там больше не было. На каком месте сидел Прилепин - водительском или пассажирском, непонятно. Машину развернуло. Было страшно. Ещё говорили, что в лесу мужчину какого-то видели. Но сама не видела", - заключила соседка.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина