https://ria.ru/20230506/prilepin-1870228711.html

Прилепина успешно прооперировали после теракта

Прилепина успешно прооперировали после теракта - РИА Новости, 06.05.2023

Прилепина успешно прооперировали после теракта

Захара Прилепина прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T20:10

2023-05-06T20:10

2023-05-06T22:49

нижегородская область

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

глеб никитин

бор

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Захара Прилепина прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале."Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться", — заявил он, добавив, что Прилепин "родился не в рубашке, а в бронежилете".В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html

нижегородская область

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нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, глеб никитин, бор, следственный комитет россии (ск рф)