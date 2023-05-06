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Прилепина успешно прооперировали после теракта - РИА Новости, 06.05.2023
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20:10 06.05.2023 (обновлено: 22:49 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870228711.html
Прилепина успешно прооперировали после теракта
Прилепина успешно прооперировали после теракта - РИА Новости, 06.05.2023
Прилепина успешно прооперировали после теракта
Захара Прилепина прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:10
2023-05-06T22:49
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
глеб никитин
бор
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Захара Прилепина прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале."Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться", — заявил он, добавив, что Прилепин "родился не в рубашке, а в бронежилете".В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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нижегородская область
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нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, глеб никитин, бор, следственный комитет россии (ск рф)
Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Глеб Никитин, Бор, Следственный комитет России (СК РФ)
Прилепина успешно прооперировали после теракта

Губернатор Нижегородской области Никитин заявил, что Прилепина успешно прооперировали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Захара Прилепина прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.
"Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться", — заявил он, добавив, что Прилепин "родился не в рубашке, а в бронежилете".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
Вчера, 15:36
В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.
Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина
Вчера, 13:59
 
Нижегородская областьЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествияГлеб НикитинБорСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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