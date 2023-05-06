https://ria.ru/20230506/prilepin-1870182585.html
Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина
Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал ликвидировать причастных к подрыву машины, в которой находился писатель Захар Прилепин. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:59
2023-05-06T15:59
2023-05-06T15:59
происшествия
нижегородская область
россия
захар прилепин
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал ликвидировать причастных к подрыву машины, в которой находился писатель Захар Прилепин. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Нужна адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников. Только так можно остановить волну террора", - написал Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что киевский режим – это, по сути, террористическая организация. "Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой. Как и список уничтоженных террористов. Давно пора вписать туда новые имена. Тем более, что многие из них известны", - подчеркнул Аксенов. Глава Крыма пожелал Прилепину скорейшего выздоровления. "Молимся о здравии раба Божиего Евгения", - подчеркнул Аксенов.
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происшествия, нижегородская область, россия, захар прилепин, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Захар Прилепин, Сергей Аксенов (политик)
Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина
Глава Крыма Аксенов призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале
призвал ликвидировать причастных к подрыву машины, в которой находился писатель Захар Прилепин.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области
. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
. Сообщалось, что СК РФ
возбудил уголовное дело по статье "теракт".
"Нужна адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников. Только так можно остановить волну террора", - написал Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что киевский режим – это, по сути, террористическая организация.
"Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой. Как и список уничтоженных террористов. Давно пора вписать туда новые имена. Тем более, что многие из них известны", - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.
"Молимся о здравии раба Божиего Евгения", - подчеркнул Аксенов.
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина