https://ria.ru/20230506/prilepin-1870182585.html

Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина

Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал ликвидировать причастных к подрыву машины, в которой находился писатель Захар Прилепин. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:59

2023-05-06T15:59

2023-05-06T15:59

происшествия

нижегородская область

россия

захар прилепин

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал ликвидировать причастных к подрыву машины, в которой находился писатель Захар Прилепин. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Нужна адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников. Только так можно остановить волну террора", - написал Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что киевский режим – это, по сути, террористическая организация. "Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой. Как и список уничтоженных террористов. Давно пора вписать туда новые имена. Тем более, что многие из них известны", - подчеркнул Аксенов. Глава Крыма пожелал Прилепину скорейшего выздоровления. "Молимся о здравии раба Божиего Евгения", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20230506/podryv-1870159587.html

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происшествия, нижегородская область, россия, захар прилепин, сергей аксенов (политик)