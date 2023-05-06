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Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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14:19 06.05.2023 (обновлено: 14:35 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870161486.html
Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина
Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина
Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что украинский режим подло выбирает целью... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:19
2023-05-06T14:35
происшествия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
денис пушилин
нижегородская область
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира.По его словам, у него нет сомнений в том, что за произошедшее несет ответственность Киев.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".
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происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, денис пушилин, нижегородская область
Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Денис Пушилин, Нижегородская область
Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина

Пушилин: украинский режим подло выбирает целью защитников русского мира вроде Прилепина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира.
По его словам, у него нет сомнений в том, что за произошедшее несет ответственность Киев.
«
"Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения", - написал Пушилин.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаДенис ПушилинНижегородская область
 
 
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