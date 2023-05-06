Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина
Пушилин: украинский режим подло выбирает целью защитников русского мира вроде Прилепина
Захар Прилепин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира.
По его словам, у него нет сомнений в том, что за произошедшее несет ответственность Киев.
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"Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения", - написал Пушилин.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".