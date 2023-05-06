https://ria.ru/20230506/prilepin-1870161486.html

Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина

Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что украинский режим подло выбирает целью... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:19

2023-05-06T14:19

2023-05-06T14:35

происшествия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

денис пушилин

нижегородская область

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, заявил в Telegram-канале, что украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира.По его словам, у него нет сомнений в том, что за произошедшее несет ответственность Киев.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, денис пушилин, нижегородская область