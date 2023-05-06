https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154890.html
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина
По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:32
2023-05-06T13:32
2023-05-06T13:36
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154800.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина
СК завел уголовное дело после подрыва в Нижегородской области машины Прилепина