https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154890.html

СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина

СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина

По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:32

2023-05-06T13:32

2023-05-06T13:36

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154800.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина