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СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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13:32 06.05.2023 (обновлено: 13:36 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154890.html
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина
По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:32
2023-05-06T13:36
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина

СК завел уголовное дело после подрыва в Нижегородской области машины Прилепина

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.
«
"По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.
В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Фото с места подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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