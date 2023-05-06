https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154800.html
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины - РИА Новости, 06.05.2023
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины
Переломы и сотрясение мозга получил Захар Прилепин в результате взрыва, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:32
2023-05-06T13:32
2023-05-06T13:39
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переломы и сотрясение мозга получил Захар Прилепин в результате взрыва, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Переломы и сотрясение мозга", - сказал собеседник агентства.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины
Писатель Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины