https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154800.html

Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины

Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины - РИА Новости, 06.05.2023

Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины

Переломы и сотрясение мозга получил Захар Прилепин в результате взрыва, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:32

2023-05-06T13:32

2023-05-06T13:39

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переломы и сотрясение мозга получил Захар Прилепин в результате взрыва, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Переломы и сотрясение мозга", - сказал собеседник агентства.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154890.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия