Рейтинг@Mail.ru
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 06.05.2023 (обновлено: 13:39 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154800.html
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины - РИА Новости, 06.05.2023
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины
Переломы и сотрясение мозга получил Захар Прилепин в результате взрыва, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:32
2023-05-06T13:39
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870156705_0:0:1194:672_1920x0_80_0_0_1cdc23a51087ab01f652b789c5155d9a.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переломы и сотрясение мозга получил Захар Прилепин в результате взрыва, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Переломы и сотрясение мозга", - сказал собеседник агентства.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154890.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870170464_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_28090552c728112d1ba501f3b9c4f18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия
Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины

Писатель Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга из-за подрыва машины

© Фото : СК РФФото с места подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей
Фото с места подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : СК РФ
Фото с места подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переломы и сотрясение мозга получил Захар Прилепин в результате взрыва, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"Переломы и сотрясение мозга", - сказал собеседник агентства.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина
Вчера, 13:32
 
Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала