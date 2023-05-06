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Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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13:28 06.05.2023 (обновлено: 13:37 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154101.html
Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина
Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина
Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел "в довольно глухом месте", около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:28
2023-05-06T13:37
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
борский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел "в довольно глухом месте", около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870148517.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, борский район
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Борский район
Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина

Машина Прилепина взорвалась на трассе в Нижегородской области в 80 километрах от Бора

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел "в довольно глухом месте", около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.
Фото с места подрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области
Вчера, 13:10
«
"Место, где произошел взрыв, находится в довольно глухом месте, куда не так просто добраться. Около 80 километров от Бора (город под Нижним Новгородов - ред). Это недалеко от реки Керженец", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
 
ПроисшествияНижегородская областьЗахар ПрилепинБорский район
 
 
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