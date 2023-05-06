https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154101.html

Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина

Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина

Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел "в довольно глухом месте", около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:28

2023-05-06T13:28

2023-05-06T13:37

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

борский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел "в довольно глухом месте", около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870148517.html

нижегородская область

борский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, захар прилепин, борский район