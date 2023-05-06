https://ria.ru/20230506/prazdnik-1870131724.html

В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй

В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй - РИА Новости, 06.05.2023

В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй

В Магадане отметили Кильвэй — корякский праздник первого олененка и встречи северной весны. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:27

2023-05-06T11:27

2023-05-06T20:01

хорошие новости

общество

магадан

камчатский край

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МАГАДАН, 6 мая — РИА Новости. В Магадане отметили Кильвэй — корякский праздник первого олененка и встречи северной весны. Праздник традиционно начали с кормления огня, которого благодарят за помощь во время долгой зимы и просят о лучшем будущем. "Мы просим, чтобы много оленят родилось, чтобы выжили все. Это много значит, когда они выживают. Кормим огонь всем, что только есть: сальце чуть-чуть, жир нерпы обязательно, заячий пух", — рассказала РИА Новости старейшина рода Татьяна Аякскинина. Кильвэй провели в рамках национального фестиваля, участники которого делились друг с другом опытом, объяснила гостья праздника, артистка национального ансамбля "Коритэв" из Камчатского края Гутенна Неелова. "Со старейшинами вашими познакомились, они такие добрые, такие хорошие, они готовы делиться своей историей, своим языком. Тем, как они жили. Это очень приятно и полезно для нас", — рассказала она.В программе праздника были также танцевальные соревнования и национальные состязания в ловкости и силе.

https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html

магадан

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, магадан, камчатский край