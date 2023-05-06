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В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй - РИА Новости, 06.05.2023
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Хорошие новости
 
11:27 06.05.2023 (обновлено: 20:01 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prazdnik-1870131724.html
В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй
В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй - РИА Новости, 06.05.2023
В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй
В Магадане отметили Кильвэй — корякский праздник первого олененка и встречи северной весны. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:27
2023-05-06T20:01
хорошие новости
общество
магадан
камчатский край
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МАГАДАН, 6 мая — РИА Новости. В Магадане отметили Кильвэй — корякский праздник первого олененка и встречи северной весны. Праздник традиционно начали с кормления огня, которого благодарят за помощь во время долгой зимы и просят о лучшем будущем. "Мы просим, чтобы много оленят родилось, чтобы выжили все. Это много значит, когда они выживают. Кормим огонь всем, что только есть: сальце чуть-чуть, жир нерпы обязательно, заячий пух", — рассказала РИА Новости старейшина рода Татьяна Аякскинина. Кильвэй провели в рамках национального фестиваля, участники которого делились друг с другом опытом, объяснила гостья праздника, артистка национального ансамбля "Коритэв" из Камчатского края Гутенна Неелова. "Со старейшинами вашими познакомились, они такие добрые, такие хорошие, они готовы делиться своей историей, своим языком. Тем, как они жили. Это очень приятно и полезно для нас", — рассказала она.В программе праздника были также танцевальные соревнования и национальные состязания в ловкости и силе.
https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html
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общество, магадан, камчатский край
Хорошие новости, Общество, Магадан, Камчатский край
В Магадане отметили праздник первого олененка Кильвэй

В Магадане отметили корякский праздник первого олененка Кильвэй

© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанкУчастники обрядового праздника оленей Кильвэй недалеко от Магадана
Участники обрядового праздника оленей Кильвэй недалеко от Магадана - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Участники обрядового праздника оленей Кильвэй недалеко от Магадана
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 6 мая — РИА Новости. В Магадане отметили Кильвэй — корякский праздник первого олененка и встречи северной весны.
Праздник традиционно начали с кормления огня, которого благодарят за помощь во время долгой зимы и просят о лучшем будущем.
"Мы просим, чтобы много оленят родилось, чтобы выжили все. Это много значит, когда они выживают. Кормим огонь всем, что только есть: сальце чуть-чуть, жир нерпы обязательно, заячий пух", — рассказала РИА Новости старейшина рода Татьяна Аякскинина.
Кильвэй провели в рамках национального фестиваля, участники которого делились друг с другом опытом, объяснила гостья праздника, артистка национального ансамбля "Коритэв" из Камчатского края Гутенна Неелова.
"Со старейшинами вашими познакомились, они такие добрые, такие хорошие, они готовы делиться своей историей, своим языком. Тем, как они жили. Это очень приятно и полезно для нас", — рассказала она.
В программе праздника были также танцевальные соревнования и национальные состязания в ловкости и силе.
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