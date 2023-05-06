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При пожаре в Омской области погибли два школьника - РИА Новости, 06.05.2023
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06:49 06.05.2023 (обновлено: 09:27 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/pozhar-1870099472.html
При пожаре в Омской области погибли два школьника
При пожаре в Омской области погибли два школьника - РИА Новости, 06.05.2023
При пожаре в Омской области погибли два школьника
Два мальчика, 13 и 14 лет, сгорели в пожаре, который произошел с утра в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T06:49
2023-05-06T09:27
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 6 мая — РИА Новости. Два мальчика, 13 и 14 лет, сгорели в пожаре, который произошел с утра в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. Возгорание началось 6 мая около 5.00 (2.00 мск). Оно произошло в частном дом на улице Кирова в городе Называевск Омской области. Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СУСК по Омской области Лариса Болдинова, один из погибших мальчиков дождался когда его мать уйдет на работу и позвал к себе около 10 друзей друзей на вечеринку. Среди них были и 18-летние парни. Компания, возможно, выпивала алкоголь. В доме обнаружили множество зарядок для телефонов в разделителях, поэтому пожар, предварительно, мог произойти из-за короткого замыкания. После случившегося друзья школьников убежали по домам. Назначены необходимые экспертизы для выяснения причин и обстоятельств пожара и гибели детей. СУСК по Омской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869114557.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
При пожаре в Омской области погибли два школьника

СК: во время пожара в Омской области погибли два школьника 13 и 14 лет

© Фото : СУ СК РФ по Омской областиПоследствия пожара в жилом доме в городе Называевске, Омской области
Последствия пожара в жилом доме в городе Называевске, Омской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : СУ СК РФ по Омской области
Последствия пожара в жилом доме в городе Называевске, Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 мая РИА Новости. Два мальчика, 13 и 14 лет, сгорели в пожаре, который произошел с утра в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Возгорание началось 6 мая около 5.00 (2.00 мск). Оно произошло в частном дом на улице Кирова в городе Называевск Омской области.
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Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СУСК по Омской области Лариса Болдинова, один из погибших мальчиков дождался когда его мать уйдет на работу и позвал к себе около 10 друзей друзей на вечеринку. Среди них были и 18-летние парни. Компания, возможно, выпивала алкоголь. В доме обнаружили множество зарядок для телефонов в разделителях, поэтому пожар, предварительно, мог произойти из-за короткого замыкания. После случившегося друзья школьников убежали по домам.
«
"Во время тушения огня в доме были обнаружены тела двух мальчиков, 14 и 13 лет. В настоящее время на место происшествия для проведения осмотра дома и допросов очевидцев выехали следователи и криминалисты, в ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины пожара и смерти детей", — сообщили в пресс-службе.
Назначены необходимые экспертизы для выяснения причин и обстоятельств пожара и гибели детей.
СУСК по Омской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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