https://ria.ru/20230506/pozhar-1870099472.html

При пожаре в Омской области погибли два школьника

При пожаре в Омской области погибли два школьника - РИА Новости, 06.05.2023

При пожаре в Омской области погибли два школьника

Два мальчика, 13 и 14 лет, сгорели в пожаре, который произошел с утра в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T06:49

2023-05-06T06:49

2023-05-06T09:27

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 6 мая — РИА Новости. Два мальчика, 13 и 14 лет, сгорели в пожаре, который произошел с утра в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. Возгорание началось 6 мая около 5.00 (2.00 мск). Оно произошло в частном дом на улице Кирова в городе Называевск Омской области. Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СУСК по Омской области Лариса Болдинова, один из погибших мальчиков дождался когда его мать уйдет на работу и позвал к себе около 10 друзей друзей на вечеринку. Среди них были и 18-летние парни. Компания, возможно, выпивала алкоголь. В доме обнаружили множество зарядок для телефонов в разделителях, поэтому пожар, предварительно, мог произойти из-за короткого замыкания. После случившегося друзья школьников убежали по домам. Назначены необходимые экспертизы для выяснения причин и обстоятельств пожара и гибели детей. СУСК по Омской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869114557.html

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происшествия, омская область, россия