https://ria.ru/20230506/poteplenie-1870170480.html

На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов

На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов - РИА Новости, 06.05.2023

На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов

Потепление до плюс 20 градусов ожидается в Центральной России на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:58

2023-05-06T14:58

2023-05-06T14:58

общество

москва

погода

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потепление до плюс 20 градусов ожидается в Центральной России на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". В сообщении поясняется, что похолодание, резко обрушившееся на центральные области Европейской России в минувшую пятницу, "достигнет своего апогея ближайшей ночью". Однако затем погода начнет улучшаться. "Уже в воскресенье за погоду будет отвечать периферия скандинавского антициклона, несмотря на довольно обширные облака, которые вновь появятся в дневном небе над Русской равниной, осадков уже не ожидается, а температура воздуха повысится с сегодняшних плюс 4-9 градусов до плюс 6-11 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник влияние антициклона на погоду станет более заметным. Облаков в небе будет меньше, вновь обойдется без дождей, а после ночных заморозков дневная температура достигнет уже плюс 9-14 градусов. Солнечной, сухой и тихой будет погода в праздничный день. Это позволит воздушным массам прогреться до плюс 12-17 градусов. "С началом короткой рабочей недели температура воздуха наконец-то вернется в рамки климатической нормы, составив плюс 14-19 градусов. Теплым, до плюс 15-20 градусов, сухим ожидается и предстоящий четверг. В конце рабочей недели возможны короткие дожди, но на температуре они пока не скажутся", - добавляется в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что не исключено, что в третьей декаде последнего месяца весны возможно возвращение холодов, но уже без заморозков.

https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода