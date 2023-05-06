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На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов - РИА Новости, 06.05.2023
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14:58 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/poteplenie-1870170480.html
На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов
На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов - РИА Новости, 06.05.2023
На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов
Потепление до плюс 20 градусов ожидается в Центральной России на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:58
2023-05-06T14:58
общество
москва
погода
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потепление до плюс 20 градусов ожидается в Центральной России на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". В сообщении поясняется, что похолодание, резко обрушившееся на центральные области Европейской России в минувшую пятницу, "достигнет своего апогея ближайшей ночью". Однако затем погода начнет улучшаться. "Уже в воскресенье за погоду будет отвечать периферия скандинавского антициклона, несмотря на довольно обширные облака, которые вновь появятся в дневном небе над Русской равниной, осадков уже не ожидается, а температура воздуха повысится с сегодняшних плюс 4-9 градусов до плюс 6-11 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник влияние антициклона на погоду станет более заметным. Облаков в небе будет меньше, вновь обойдется без дождей, а после ночных заморозков дневная температура достигнет уже плюс 9-14 градусов. Солнечной, сухой и тихой будет погода в праздничный день. Это позволит воздушным массам прогреться до плюс 12-17 градусов. "С началом короткой рабочей недели температура воздуха наконец-то вернется в рамки климатической нормы, составив плюс 14-19 градусов. Теплым, до плюс 15-20 градусов, сухим ожидается и предстоящий четверг. В конце рабочей недели возможны короткие дожди, но на температуре они пока не скажутся", - добавляется в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что не исключено, что в третьей декаде последнего месяца весны возможно возвращение холодов, но уже без заморозков.
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
На следующей неделе в Центральной России потеплеет до 20 градусов

Жителям Центральной России пообещали потепление до 20 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потепление до плюс 20 градусов ожидается в Центральной России на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
В сообщении поясняется, что похолодание, резко обрушившееся на центральные области Европейской России в минувшую пятницу, "достигнет своего апогея ближайшей ночью". Однако затем погода начнет улучшаться.
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"Уже в воскресенье за погоду будет отвечать периферия скандинавского антициклона, несмотря на довольно обширные облака, которые вновь появятся в дневном небе над Русской равниной, осадков уже не ожидается, а температура воздуха повысится с сегодняшних плюс 4-9 градусов до плюс 6-11 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник влияние антициклона на погоду станет более заметным. Облаков в небе будет меньше, вновь обойдется без дождей, а после ночных заморозков дневная температура достигнет уже плюс 9-14 градусов. Солнечной, сухой и тихой будет погода в праздничный день. Это позволит воздушным массам прогреться до плюс 12-17 градусов.
"С началом короткой рабочей недели температура воздуха наконец-то вернется в рамки климатической нормы, составив плюс 14-19 градусов. Теплым, до плюс 15-20 градусов, сухим ожидается и предстоящий четверг. В конце рабочей недели возможны короткие дожди, но на температуре они пока не скажутся", - добавляется в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что не исключено, что в третьей декаде последнего месяца весны возможно возвращение холодов, но уже без заморозков.
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