https://ria.ru/20230506/pomosch-1870190131.html

Тульская область направила в зону спецоперации антидроновые ружья

Тульская область направила в зону спецоперации антидроновые ружья - РИА Новости, 06.05.2023

Тульская область направила в зону спецоперации антидроновые ружья

Тульская область направила военнослужащим в зону специальной военной операции оборудование и экипировку, в частности, антидроновые ружья, квадроциклы,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:43

2023-05-06T16:43

2023-05-06T16:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

тульская область

олег павлов

алексей дюмин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

надежные люди

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Тульская область направила военнослужащим в зону специальной военной операции оборудование и экипировку, в частности, антидроновые ружья, квадроциклы, видеокамеры ночного видения, коптеры, сообщает правительство региона. Сообщается, что 25 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина сформирован очередной груз для отправки военнослужащим, которые выполняют задачи специальной военной операции. О потребностях главе региона в ходе личной встречи рассказал командир батальона 106-й воздушно-десантной дивизии Олег Павлов. "По его обращению в батальон, где проходят службу бойцы из Тульской области, уже сегодня переданы дополнительная техника, оборудование и экипировка. В том числе – автомобиль УАЗ, квадроциклы с прицепом, а также радиостанции, тепловизоры, антидроновые ружья, видеокамеры ночного видения, коптеры", - говорится в сообщении. Министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов отметил, что правительство региона находится на постоянной связи с командирами воинских подразделений, в которых проходят службу туляки. "Все поступившие заявки оперативно обрабатываются и необходимое имущество направляется в зону специальной военной операции", - подчеркнул Павлов, добавив, что помощь от региона помогает бойцам решать поставленные задачи на передовой. По данным правительства Тульской области, ранее губернатор неоднократно передавал военнослужащим крупные партии специальной техники, снаряжения и обмундирования сверх норм довольствия Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869398587.html

https://ria.ru/20230505/pikap-1870076439.html

россия

тульская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, тульская область, олег павлов, алексей дюмин, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди