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Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/pomosch-1870133048.html
Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации
Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации
Инициативная группа жителей Сергокалинского района Дагестана собрала 200 тысяч рублей на приобретение четырех беспилотников для участников специальной военной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:34
2023-05-06T11:34
специальная военная операция на украине
надежные люди
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Инициативная группа жителей Сергокалинского района Дагестана собрала 200 тысяч рублей на приобретение четырех беспилотников для участников специальной военной операции, сообщили в субботу в пресс-службе районной администрации. Отмечается, что купленные дроны помогают в выполнении разведывательных задач. Они летают около 10 километров, снимают видео на протяжении 5 тысяч минут.
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надежные люди, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Республика Дагестан
Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации

Жители Дагестана собрали деньги на закупку четырех дронов в зону спецоперации

© Фото : администрация Сергокалинского районаЖители Дагестана собрали деньги на закупку четырех дронов в зону СВО
Жители Дагестана собрали деньги на закупку четырех дронов в зону СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : администрация Сергокалинского района
Жители Дагестана собрали деньги на закупку четырех дронов в зону СВО
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Инициативная группа жителей Сергокалинского района Дагестана собрала 200 тысяч рублей на приобретение четырех беспилотников для участников специальной военной операции, сообщили в субботу в пресс-службе районной администрации.
«
"Участники группы "Патриоты" Сергокалинского района <…> в течение трех недель собрали 200 тысяч рублей, за которые купили четыре беспилотных летательных аппарата для адресной доставки в подразделения Вооруженных сил России, задействованных в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что купленные дроны помогают в выполнении разведывательных задач. Они летают около 10 километров, снимают видео на протяжении 5 тысяч минут.
 
Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиРеспублика Дагестан
 
 
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