https://ria.ru/20230506/pomosch-1870133048.html

Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации

Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Дагестана собрали деньги на закупку дронов для бойцов спецоперации

Инициативная группа жителей Сергокалинского района Дагестана собрала 200 тысяч рублей на приобретение четырех беспилотников для участников специальной военной... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:34

2023-05-06T11:34

2023-05-06T11:34

специальная военная операция на украине

надежные люди

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870124754_0:338:960:878_1920x0_80_0_0_9f18efd7eda78619ce11ece901ca37be.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Инициативная группа жителей Сергокалинского района Дагестана собрала 200 тысяч рублей на приобретение четырех беспилотников для участников специальной военной операции, сообщили в субботу в пресс-службе районной администрации. Отмечается, что купленные дроны помогают в выполнении разведывательных задач. Они летают около 10 километров, снимают видео на протяжении 5 тысяч минут.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, республика дагестан