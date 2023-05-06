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В Буэнос-Айресе прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023
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20:44 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/polk-1870233719.html
В Буэнос-Айресе прошла акция "Бессмертный полк"
В Буэнос-Айресе прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023
В Буэнос-Айресе прошла акция "Бессмертный полк"
Россияне и аргентинцы провели акцию "Бессмертный полк" в центре Буэнос-Айреса, несмотря на попытки сорвать ее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:44
2023-05-06T20:44
в мире
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
день победы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Россияне и аргентинцы провели акцию "Бессмертный полк" в центре Буэнос-Айреса, несмотря на попытки сорвать ее, передает корреспондент РИА Новости. Участники "Бессмертного полка" с российским флагом прошлись по площади Сан-Мартин, пели песни военных лет. Во время акции на площади появились протестующие, выкрикивавшие лозунги против России и специальной военной операции. Один из участников "Бессмертного полка" выхватил из рук манифестанта плакат с бранными словами и смял его. Другие участники шествия, в том числе аргентинцы, эмоционально защищали память о героях Великой Отечественной войны. "Группа жертв западной пропаганды, ведомая неонацистской идеологией киевского режима, попыталась сорвать мероприятие. Попытки русофобов оказались тщетны. Количество участников шествия и поддержка со стороны аргентинской общественности доказали, что, несмотря на все попытки Запада привить ненависть ко всему русскому, память о Великой Победе бессмертна", - прокомментировало посольство РФ произошедшее. "Я слежу за тем, что происходит, с самого начала войны - с 2014 года, когда нацисты совершили госпереворот и аннулировали Украину как страну с многообразием этносов и культур. Я всегда поддерживал сопротивление Донбасса, всегда следил за новостями. Украинцы всегда обстреливали Донбасс. Они жалуются, что у них нет боеприпасов, но с тем оружием, которое у них есть, они атакуют мирное население. К сожалению, сообщения об этом не появляются в западной прессе, не появляются в аргентинской прессе. Но без России у Аргентины нет будущего", - сказал журналистам участник акции аргентинец Орасио Рамос. Другой житель Буэнос-Айреса Хорхе отметил, что чувствует себя обязанным принять участие в шествии. "Я чувствую себя частью всего этого. Я участвовал во всех акциях "Бессмертного полка". Это было одно из самых больших проявлений героизма в истории человечества - 27 миллионов отданных жизней, чтобы спасти этих людей (Хорхе показывает на протестующих - ред) от фашистов. Очень важно быть частью этого движения. В Аргентине, где мы имеем проблему с НАТО на Мальвинских (Фолклендских - ред.) островах, мы всегда будем с Россией, с БРИКС, борясь против империализма, однополярного мира, США, Пентагона, НАТО и ЕС. Возможно, сегодня на акцию не пришло много людей, но сердца многих здесь, с нами", - сказал он. Огонь памятиАкция "Бессмертный полк" проводится не только в столице Аргентины. Шествие уже прошло в городе Парана, в субботу акция также проходит в городах Мар-дель-Плата, Комодоро-Ривадавия, Ушуайя, Обера и Росарио. В этом году в рамках "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе также состоялась патриотическая акция "Огонь памяти". Частичку Вечного огня - одного из главных символов памяти о павших и не доживших до сегодняшнего дня героях - доставил в Аргентину врач-педиатр Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский. После мероприятия на площади Сан-Мартин он отвезет огонь ветерану Марии Кадар, проживающей в Аргентине. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230506/mototsikly-1870217339.html
https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870138864.html
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в мире, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), день победы
В мире, Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), День Победы
В Буэнос-Айресе прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в Буэнос-Айресе, несмотря на попытки сорвать ее

© Flickr / Philip ChoiАргентина. Буэнос-Айрес. Провинция Санта-Фе
Аргентина. Буэнос-Айрес. Провинция Санта-Фе - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Flickr / Philip Choi
Аргентина. Буэнос-Айрес. Провинция Санта-Фе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Россияне и аргентинцы провели акцию "Бессмертный полк" в центре Буэнос-Айреса, несмотря на попытки сорвать ее, передает корреспондент РИА Новости.
Участники "Бессмертного полка" с российским флагом прошлись по площади Сан-Мартин, пели песни военных лет.
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Вчера, 19:14
Во время акции на площади появились протестующие, выкрикивавшие лозунги против России и специальной военной операции. Один из участников "Бессмертного полка" выхватил из рук манифестанта плакат с бранными словами и смял его. Другие участники шествия, в том числе аргентинцы, эмоционально защищали память о героях Великой Отечественной войны.
"Группа жертв западной пропаганды, ведомая неонацистской идеологией киевского режима, попыталась сорвать мероприятие. Попытки русофобов оказались тщетны. Количество участников шествия и поддержка со стороны аргентинской общественности доказали, что, несмотря на все попытки Запада привить ненависть ко всему русскому, память о Великой Победе бессмертна", - прокомментировало посольство РФ произошедшее.
«
"Мы очень рады, что провели эту акцию. Это нам дает больше силы. Потому что нельзя так забывать свою историю. Быть против своих дедов - этого я не могу принять. А такая демонстрация означает быть против своих дедов. Они специально идут на провокации, и это очень обидно", - сказала журналистам глава координационного совета соотечественников Сильвана Ярмолюк.
"Я слежу за тем, что происходит, с самого начала войны - с 2014 года, когда нацисты совершили госпереворот и аннулировали Украину как страну с многообразием этносов и культур. Я всегда поддерживал сопротивление Донбасса, всегда следил за новостями. Украинцы всегда обстреливали Донбасс. Они жалуются, что у них нет боеприпасов, но с тем оружием, которое у них есть, они атакуют мирное население. К сожалению, сообщения об этом не появляются в западной прессе, не появляются в аргентинской прессе. Но без России у Аргентины нет будущего", - сказал журналистам участник акции аргентинец Орасио Рамос.
Акция Бессмертный полк состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Вчера, 12:17
Другой житель Буэнос-Айреса Хорхе отметил, что чувствует себя обязанным принять участие в шествии. "Я чувствую себя частью всего этого. Я участвовал во всех акциях "Бессмертного полка". Это было одно из самых больших проявлений героизма в истории человечества - 27 миллионов отданных жизней, чтобы спасти этих людей (Хорхе показывает на протестующих - ред) от фашистов. Очень важно быть частью этого движения. В Аргентине, где мы имеем проблему с НАТО на Мальвинских (Фолклендских - ред.) островах, мы всегда будем с Россией, с БРИКС, борясь против империализма, однополярного мира, США, Пентагона, НАТО и ЕС. Возможно, сегодня на акцию не пришло много людей, но сердца многих здесь, с нами", - сказал он.

Огонь памяти

Акция "Бессмертный полк" проводится не только в столице Аргентины. Шествие уже прошло в городе Парана, в субботу акция также проходит в городах Мар-дель-Плата, Комодоро-Ривадавия, Ушуайя, Обера и Росарио.
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Вчера, 14:56
В этом году в рамках "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе также состоялась патриотическая акция "Огонь памяти". Частичку Вечного огня - одного из главных символов памяти о павших и не доживших до сегодняшнего дня героях - доставил в Аргентину врач-педиатр Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский. После мероприятия на площади Сан-Мартин он отвезет огонь ветерану Марии Кадар, проживающей в Аргентине.
«
"Огонь - это символ памяти. Это возможность и для нас сказать "спасибо" ветеранам, и возможность для ветеранов еще раз вспомнить своих боевых товарищей", - сказал Бережанский.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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