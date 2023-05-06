https://ria.ru/20230506/podryv-1870147441.html
Песков прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина
Песков прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Песков прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что ему известно о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:04
2023-05-06T13:04
2023-05-06T13:20
дмитрий песков
захар прилепин
происшествия
подрыв автомобиля захара прилепина
нижний новгород
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что ему известно о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде."Да, я только сейчас прочитал", - сказал Песков.Он также уточнил, что информацию узнал из новостей.Песков также заявил, что еще неизвестно, кто виноват в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, надо ждать информацию от правоохранительных органов."Это неизвестно еще, будем ждать от правоохранительных органов информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли это покушение со стороны украинских боевиков.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870148517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, захар прилепин, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина, нижний новгород
Дмитрий Песков, Захар Прилепин, Происшествия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижний Новгород
Песков прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина
Песков заявил, что ему известно о подрыве автомобиля писателя Прилепина в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что ему известно о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде.
"Да, я только сейчас прочитал", - сказал Песков.
Он также уточнил, что информацию узнал из новостей.
Песков также заявил, что еще неизвестно, кто виноват в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, надо ждать информацию от правоохранительных органов.
"Это неизвестно еще, будем ждать от правоохранительных органов информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли это покушение со стороны украинских боевиков.
Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области