https://ria.ru/20230506/podryv-1870147441.html

Песков прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина

Песков прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Песков прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что ему известно о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:04

2023-05-06T13:04

2023-05-06T13:20

дмитрий песков

захар прилепин

происшествия

подрыв автомобиля захара прилепина

нижний новгород

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что ему известно о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде."Да, я только сейчас прочитал", - сказал Песков.Он также уточнил, что информацию узнал из новостей.Песков также заявил, что еще неизвестно, кто виноват в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, надо ждать информацию от правоохранительных органов."Это неизвестно еще, будем ждать от правоохранительных органов информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли это покушение со стороны украинских боевиков.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870148517.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, захар прилепин, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина, нижний новгород