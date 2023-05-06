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В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке - РИА Новости, 06.05.2023
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22:43 06.05.2023 (обновлено: 22:51 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/ploschadka-1870245284.html
В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке
В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке - РИА Новости, 06.05.2023
В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке
Ребенок получил травму головы на сломавшемся гимнастическом кольце детского комплекса в парке Юности Великого Новгорода, прокуратура Новгородской области... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:43
2023-05-06T22:51
происшествия
новгородская область
великий новгород
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Ребенок получил травму головы на сломавшемся гимнастическом кольце детского комплекса в парке Юности Великого Новгорода, прокуратура Новгородской области проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой, сегодня, 6 мая 2023 года, девочка качалась на гимнастическом кольце, расположенном на детском комплексе в парке Юности. Впоследствии кольцо оторвалось, ребенок получил травмы головы вследствие удара железным штырем", - сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при обустройстве и содержании детских игровых площадок, а также их безопасность.
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происшествия, новгородская область, великий новгород, россия
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке

В Великом Новгороде девочка получила травму головы из-за поломки на детской площадке

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Ребенок получил травму головы на сломавшемся гимнастическом кольце детского комплекса в парке Юности Великого Новгорода, прокуратура Новгородской области проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой, сегодня, 6 мая 2023 года, девочка качалась на гимнастическом кольце, расположенном на детском комплексе в парке Юности. Впоследствии кольцо оторвалось, ребенок получил травмы головы вследствие удара железным штырем", - сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при обустройстве и содержании детских игровых площадок, а также их безопасность.
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