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В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке
В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке - РИА Новости, 06.05.2023
В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке
Ребенок получил травму головы на сломавшемся гимнастическом кольце детского комплекса в парке Юности Великого Новгорода, прокуратура Новгородской области... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:43
2023-05-06T22:43
2023-05-06T22:51
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Ребенок получил травму головы на сломавшемся гимнастическом кольце детского комплекса в парке Юности Великого Новгорода, прокуратура Новгородской области проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой, сегодня, 6 мая 2023 года, девочка качалась на гимнастическом кольце, расположенном на детском комплексе в парке Юности. Впоследствии кольцо оторвалось, ребенок получил травмы головы вследствие удара железным штырем", - сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при обустройстве и содержании детских игровых площадок, а также их безопасность.
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происшествия, новгородская область, великий новгород, россия
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке
В Великом Новгороде девочка получила травму головы из-за поломки на детской площадке