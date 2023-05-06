https://ria.ru/20230506/ploschadka-1870245284.html

В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке

В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке - РИА Новости, 06.05.2023

В Великом Новгороде девочка получила травму головы на детской площадке

Ребенок получил травму головы на сломавшемся гимнастическом кольце детского комплекса в парке Юности Великого Новгорода, прокуратура Новгородской области... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:43

2023-05-06T22:43

2023-05-06T22:51

происшествия

новгородская область

великий новгород

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Ребенок получил травму головы на сломавшемся гимнастическом кольце детского комплекса в парке Юности Великого Новгорода, прокуратура Новгородской области проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой, сегодня, 6 мая 2023 года, девочка качалась на гимнастическом кольце, расположенном на детском комплексе в парке Юности. Впоследствии кольцо оторвалось, ребенок получил травмы головы вследствие удара железным штырем", - сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при обустройстве и содержании детских игровых площадок, а также их безопасность.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870192634.html

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происшествия, новгородская область, великий новгород, россия