https://ria.ru/20230506/plennye-1870172498.html
Из украинского плена освободили трех российских летчиков
Из украинского плена освободили трех российских летчиков - РИА Новости, 06.05.2023
Из украинского плена освободили трех российских летчиков
Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:09
2023-05-06T15:09
2023-05-06T15:51
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны.Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 апреля. Тогда министерство обороны сообщило об освобождении 40 военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Из украинского плена освободили трех российских летчиков
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена трех российских летчиков ВКС