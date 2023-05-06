Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена освободили трех российских летчиков - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 06.05.2023 (обновлено: 15:51 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/plennye-1870172498.html
Из украинского плена освободили трех российских летчиков
Из украинского плена освободили трех российских летчиков - РИА Новости, 06.05.2023
Из украинского плена освободили трех российских летчиков
Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:09
2023-05-06T15:51
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870173769_0:8:1527:867_1920x0_80_0_0_7905ca0de3cb8fc0c7f94feb0717ce27.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны.Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 апреля. Тогда министерство обороны сообщило об освобождении 40 военнослужащих.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870173769_182:0:1346:873_1920x0_80_0_0_21e83842003cd904b75e616514637612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Из украинского плена освободили трех российских летчиков

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена трех российских летчиков ВКС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", — заявили в ведомстве.

Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 апреля. Тогда министерство обороны сообщило об освобождении 40 военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 мая, 17:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала