https://ria.ru/20230506/plennye-1870172498.html

Из украинского плена освободили трех российских летчиков

Из украинского плена освободили трех российских летчиков - РИА Новости, 06.05.2023

Из украинского плена освободили трех российских летчиков

Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:09

2023-05-06T15:09

2023-05-06T15:51

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870173769_0:8:1527:867_1920x0_80_0_0_7905ca0de3cb8fc0c7f94feb0717ce27.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны.Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 апреля. Тогда министерство обороны сообщило об освобождении 40 военнослужащих.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)