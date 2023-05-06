https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html

Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ

Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023

Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ

Российских военных в украинском плену заставляли вставать на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:59

2023-05-06T08:59

2023-05-06T09:03

специальная военная операция на украине

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российских военных в украинском плену заставляли вставать на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Позднее военного перевезли в СИЗО в Киеве, где он неоднократно подвергался избиению со стороны сотрудников СБУ, добавил глава СК РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/donbass-1870105099.html

https://ria.ru/20230506/obvineniya-1870107182.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины