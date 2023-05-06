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Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 06.05.2023 (обновлено: 09:03 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html
Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ
Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ
Российских военных в украинском плену заставляли вставать на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:59
2023-05-06T09:03
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российских военных в украинском плену заставляли вставать на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Позднее военного перевезли в СИЗО в Киеве, где он неоднократно подвергался избиению со стороны сотрудников СБУ, добавил глава СК РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/donbass-1870105099.html
https://ria.ru/20230506/obvineniya-1870107182.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военными в плену ВСУ

Бастрыкин: российских военных в плену ВСУ заставляли вставать на колени и жестоко избивали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российских военных в украинском плену заставляли вставать на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«
"По показаниям одного из российских солдат, 6 сентября 2022 года после ранения он попал в плен. Ему завязали глаза и руки скотчем, погрузили в машину "Урал" и увезли в неизвестном направлении, при этом несколько раз делая остановки и меняя авто. В итоге его привезли в крематорий в Харькове и держали там в контейнерах около десяти дней", - сказал Бастрыкин.
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Позднее военного перевезли в СИЗО в Киеве, где он неоднократно подвергался избиению со стороны сотрудников СБУ, добавил глава СК РФ.
«
"Другой российский военный попал в плен 19 февраля 2023 года. В марте его поместили в СИЗО Харькова, где заставляли вставать на колени, систематически подвергали избиению", - сказал Бастрыкин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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