https://ria.ru/20230506/piskarev-1870156579.html

Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина

Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина

Произошедшее с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным является терактом, Украина встала в один ряд с международными... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:43

2023-05-06T13:43

2023-05-06T13:59

госдума рф

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

василий пискарев

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Произошедшее с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным является терактом, Украина встала в один ряд с международными террористическими организациями, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев."Покушение на Захара Прилепина - очередное циничное преступление киевского нацистского режима. Нет никаких сомнений, что это теракт. Украина давно уже встала в один ряд с ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ – ред.) и другими международными террористическими организациями, но ее западные хозяева намеренно и упорно не хотят этого замечать", - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комитета ГД по безопасности.Политик отметил, что атаки украинских боевиков могут продолжатся."Единственный способ положить этому конец - достичь всех целей СВО!!! Режим Зеленского должен быть уничтожен. Только так мы сможем защитить нашу страну и ее граждан от украинского терроризма", - добавил Пискарев.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157079.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154890.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, василий пискарев, происшествия