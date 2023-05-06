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Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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13:43 06.05.2023 (обновлено: 13:59 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/piskarev-1870156579.html
Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина
Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина
Произошедшее с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным является терактом, Украина встала в один ряд с международными... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:43
2023-05-06T13:59
госдума рф
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
василий пискарев
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Произошедшее с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным является терактом, Украина встала в один ряд с международными террористическими организациями, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев."Покушение на Захара Прилепина - очередное циничное преступление киевского нацистского режима. Нет никаких сомнений, что это теракт. Украина давно уже встала в один ряд с ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ – ред.) и другими международными террористическими организациями, но ее западные хозяева намеренно и упорно не хотят этого замечать", - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комитета ГД по безопасности.Политик отметил, что атаки украинских боевиков могут продолжатся."Единственный способ положить этому конец - достичь всех целей СВО!!! Режим Зеленского должен быть уничтожен. Только так мы сможем защитить нашу страну и ее граждан от украинского терроризма", - добавил Пискарев.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157079.html
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госдума рф, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, василий пискарев, происшествия
Госдума РФ, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Василий Пискарев, Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал подрыв машины Прилепина

Депутат ГД Пискарев назвал подрыв машины с Прилепиным терактом со стороны киевского режима

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Произошедшее с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным является терактом, Украина встала в один ряд с международными террористическими организациями, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"Покушение на Захара Прилепина - очередное циничное преступление киевского нацистского режима. Нет никаких сомнений, что это теракт. Украина давно уже встала в один ряд с ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ – ред.) и другими международными террористическими организациями, но ее западные хозяева намеренно и упорно не хотят этого замечать", - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комитета ГД по безопасности.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина
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Политик отметил, что атаки украинских боевиков могут продолжатся.
"Единственный способ положить этому конец - достичь всех целей СВО!!! Режим Зеленского должен быть уничтожен. Только так мы сможем защитить нашу страну и ее граждан от украинского терроризма", - добавил Пискарев.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СК завел дело после подрыва автомобиля Прилепина
Вчера, 13:32
 
Госдума РФЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаВасилий ПискаревПроисшествия
 
 
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