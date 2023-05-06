Рейтинг@Mail.ru
Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/pamyatnik-1870203131.html
Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец
Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец - РИА Новости, 06.05.2023
Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец
Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве планируют заменить на украинский трезубец, заявил в субботу министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:41
2023-05-06T17:41
в мире
украина
ссср
киев
сергей лавров
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве планируют заменить на украинский трезубец, заявил в субботу министр культуры Украины Александр Ткаченко. "Сейчас говорится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Также Ткаченко добавил, что начальная стадия процесса смены советского герба на украинский трезубец уже началась. В среду Ткаченко заявил, что Верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР. Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой "декоммунизации" в Киеве предлагали еще в 2020 году. Но сделать это сложно даже технически: высота открытого в 1981 году монумента превышает 100 метров, это пятая статуя в мире по данному показателю. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230505/snos-1869899262.html
https://ria.ru/20230501/pamyatniki-1869017978.html
украина
ссср
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d47e1722401a42d4cdd80ccbd680522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ссср, киев, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, СССР, Киев, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец

Глава Минкульта Украины: герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве планируют заменить на украинский трезубец, заявил в субботу министр культуры Украины Александр Ткаченко.
"Сейчас говорится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Также Ткаченко добавил, что начальная стадия процесса смены советского герба на украинский трезубец уже началась.
Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Глубчицах Опольского воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Захарова прокомментировала снос памятника Красной армии в Польше
5 мая, 12:59
В среду Ткаченко заявил, что Верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.
Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой "декоммунизации" в Киеве предлагали еще в 2020 году. Но сделать это сложно даже технически: высота открытого в 1981 году монумента превышает 100 метров, это пятая статуя в мире по данному показателю.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Полтава, Украина - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника
1 мая, 20:07
 
В миреУкраинаСССРКиевСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала