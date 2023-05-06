https://ria.ru/20230506/pamyatnik-1870203131.html

Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец

Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец - РИА Новости, 06.05.2023

Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец

Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве планируют заменить на украинский трезубец, заявил в субботу министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:41

2023-05-06T17:41

2023-05-06T17:41

в мире

украина

ссср

киев

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве планируют заменить на украинский трезубец, заявил в субботу министр культуры Украины Александр Ткаченко. "Сейчас говорится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Также Ткаченко добавил, что начальная стадия процесса смены советского герба на украинский трезубец уже началась. В среду Ткаченко заявил, что Верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР. Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой "декоммунизации" в Киеве предлагали еще в 2020 году. Но сделать это сложно даже технически: высота открытого в 1981 году монумента превышает 100 метров, это пятая статуя в мире по данному показателю. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230505/snos-1869899262.html

https://ria.ru/20230501/pamyatniki-1869017978.html

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киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ссср, киев, сергей лавров, верховная рада украины