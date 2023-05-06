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Дипломаты стран СНГ в КНР возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 06.05.2023
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05:27 06.05.2023 (обновлено: 05:28 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/pamyat-1870096015.html
Дипломаты стран СНГ в КНР возложили венки к мемориалу советским воинам
Дипломаты стран СНГ в КНР возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 06.05.2023
Дипломаты стран СНГ в КНР возложили венки к мемориалу советским воинам
Дипломаты стран бывшего Советского Союза, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:27
2023-05-06T05:28
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Дипломаты стран бывшего Советского Союза, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, сообщила в субботу пресс-служба посольства РФ в КНР. Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По информации посольства, в мероприятии приняли участие руководство, военные атташе, дипломаты посольств России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении, секретариата Шанхайской организации сотрудничества во главе с генеральным секретарем, делегация КНР во главе с вице-мэром города Чжанцзякоу, сотрудники представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, российские соотечественники. "Участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, почтили память погибших минутой молчания", - сообщили в посольстве.Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев. Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов. В 2017 году совместно посольствами России и Монголии в Китае и местными властями была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военных. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военных, Монгольской народно-революционной армии - около 200.
https://ria.ru/20230506/ekvador-1870086144.html
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в мире, китай, россия, монголия, шос
В мире, Китай, Россия, Монголия, ШОС
Дипломаты стран СНГ в КНР возложили венки к мемориалу советским воинам

Дипломаты стран СНГ в КНР в преддверии 9 мая возложили венки к мемориалу советским воинам

© Фото : Генконсульство России в Шэньяне/ВконтактеРоссийские дипломаты возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян, Китай
Российские дипломаты возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян, Китай - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Генконсульство России в Шэньяне/Вконтакте
Российские дипломаты возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян, Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Дипломаты стран бывшего Советского Союза, Монголии, а также представители ШОС и местных китайских властей в уезде Чжанбэй возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, сообщила в субботу пресс-служба посольства РФ в КНР.
Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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По информации посольства, в мероприятии приняли участие руководство, военные атташе, дипломаты посольств России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении, секретариата Шанхайской организации сотрудничества во главе с генеральным секретарем, делегация КНР во главе с вице-мэром города Чжанцзякоу, сотрудники представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, российские соотечественники.
"Участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, почтили память погибших минутой молчания", - сообщили в посольстве.
Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев.
Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов.
В 2017 году совместно посольствами России и Монголии в Китае и местными властями была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военных.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военных, Монгольской народно-революционной армии - около 200.
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