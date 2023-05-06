https://ria.ru/20230506/ogorod-1870098504.html

Врачи дали советы как сохранить здоровье, работая в огороде

Врачи дали советы как сохранить здоровье, работая в огороде - РИА Новости, 06.05.2023

Врачи дали советы как сохранить здоровье, работая в огороде

Перед работой в огороде рекомендуется сделать легкую гимнастику, копать грядки лучше из легкого приседа без особого наклона вперед, а пожилым людям не стоит... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T06:17

2023-05-06T06:17

2023-05-06T06:17

общество

россия

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Перед работой в огороде рекомендуется сделать легкую гимнастику, копать грядки лучше из легкого приседа без особого наклона вперед, а пожилым людям не стоит поднимать тяжести более 5 килограммов, рассказали опрошенные РИА Новости врачи. Он отметил, что людям с больными суставами нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью во время работы на огороде – им не рекомендуется поднимать больших тяжестей и работать на корточках. Чтобы минимизировать нагрузку на больные суставы, лучше подложить что-то мягкое под колени, а также периодически вставать и разминать суставы, уточнил Колесов. По его словам, копать грядки лучше без резких силовых разгибаний тела, чтобы минимизировать нагрузку на межпозвонковые диски следует делать это из легкого приседа, разгибая спину в среднем физиологическом положении без особого наклона вперед. В свою очередь, травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России Семён Дрантусов рассказал, что пожилым людям лучше не поднимать груз весом более 5 килограммов, так как можно вызвать риск компрессионного перелома позвоночника на фоне остеопороза. "Более молодым дачникам нужно стараться поднимать тяжести с прямой спиной наподобие штангистов, либо использовать специальные средства для подъема. При переносе груза лучше избегать резких движений, которые могут спровоцировать боли в спине или руках", - пояснил специалист. Он добавил, что тем, у кого больные суставы, лучше всего не вставать на колени, а при необходимости использовать мягкие защитные надколенники. Хрусты и щелчки в коленях, после которых возникают боль и ощутимый дискомфорт, могут свидетельствовать о патологии в суставе и околосуставных структурах, поэтому при таких симптомах необходимо обратиться за консультацией к травматологу-ортопеду или ревматологу, подчеркнул Дрантусов.

https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html

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