СК предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам
СК России заочно предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам: бывшему командующему силами "антитеррористической операции" (АТО) Михаилу Забродскому и бывшему командующему "операцией объединенных сил" Сергею Наеву, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Недавно заочные обвинения также предъявлены бывшему командующему силами "антитеррористической операции" на востоке Украины Михаилу Забродскому, занимавшему данный пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года, а также бывшему командующему "операцией объединенных сил" Сергею Наеву, сменившему Забродского в апреле 2018 года", - сказал Бастрыкин.
Глава СК РФ добавил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, в том числе представители высшего командования ВСУ, а также командиры воинских подразделений.
Бастрыкин напомнил, что до этого СК РФ заочно предъявил обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны Валерию Гелетею, командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко, первому замначальника генерального штаба ВСУ Игорю Колеснику, замначальника генштаба ВСУ Александру Локоте, заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко, которые в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".