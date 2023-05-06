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Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:00
2023-05-06T08:00
2023-05-06T08:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
рубежное
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230505/himars-1870079204.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, сша, рубежное, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Рубежное, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Рубежному в ЛНР