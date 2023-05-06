https://ria.ru/20230506/obstrely-1870103418.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

рубежное

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230505/himars-1870079204.html

луганская народная республика

сша

рубежное

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луганская народная республика, сша, рубежное, сцкк, bae systems, lockheed martin