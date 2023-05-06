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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:48 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrely-1870102880.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за десять минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:48
2023-05-06T07:48
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ведомство также зафиксировало в 7.25 мск обстрел Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 7.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 7.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Ведомство также зафиксировало в 7.25 мск обстрел Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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