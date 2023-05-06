https://ria.ru/20230506/obstrely-1870102880.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за десять минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T07:48

2023-05-06T07:48

2023-05-06T07:48

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867291808_153:480:2941:2048_1920x0_80_0_0_9b4ad0d7038c41fa18549091f42f2b62.jpg

ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ведомство также зафиксировало в 7.25 мск обстрел Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230505/bpla-1870076964.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия