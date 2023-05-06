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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в ночь на субботу выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:01

2023-05-06T05:01

2023-05-06T05:01

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ведомство также сообщило, что украинские войска в 04.35 мск обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230505/obstrel-1869944037.html

донецк

макеевка

петровский район

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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, нато, происшествия