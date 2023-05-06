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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrely-1870094990.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в ночь на субботу выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:01
2023-05-06T05:01
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ведомство также сообщило, что украинские войска в 04.35 мск обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869944037.html
донецк
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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками
Последствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ведомство также сообщило, что украинские войска в 04.35 мск обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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