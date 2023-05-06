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Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:38 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrely-1870086285.html
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 358 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:38
2023-05-06T00:38
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 358 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что противник выпустил 358 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Новобахмутовка, Васильевка, Яковлевка. Ясиноватая, Донецк, Сладкое, Степное и Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Ясиноватой. Представительство также сообщило, что шесть человек получили ранения в Донецке, Ясиноватой и Красном Партизане. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 81 обстрел.
https://ria.ru/20230505/bpla-1870076964.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию Донбасса

© РИА НовостиПоследствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 358 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - десять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - пять обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 358 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Новобахмутовка, Васильевка, Яковлевка. Ясиноватая, Донецк, Сладкое, Степное и Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Ясиноватой. Представительство также сообщило, что шесть человек получили ранения в Донецке, Ясиноватой и Красном Партизане.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 81 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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