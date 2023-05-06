Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию Донбасса
© РИА НовостиПоследствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 358 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - десять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - пять обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 358 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Новобахмутовка, Васильевка, Яковлевка. Ясиноватая, Донецк, Сладкое, Степное и Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Ясиноватой. Представительство также сообщило, что шесть человек получили ранения в Донецке, Ясиноватой и Красном Партизане.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 81 обстрел.