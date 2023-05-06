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Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 358 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:38

2023-05-06T00:38

2023-05-06T00:38

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 358 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что противник выпустил 358 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Новобахмутовка, Васильевка, Яковлевка. Ясиноватая, Донецк, Сладкое, Степное и Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Ясиноватой. Представительство также сообщило, что шесть человек получили ранения в Донецке, Ясиноватой и Красном Партизане. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 81 обстрел.

https://ria.ru/20230505/bpla-1870076964.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия