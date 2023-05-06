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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска за 15 минут выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:43
2023-05-06T22:43
2023-05-06T22:43
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
украина
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.25 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении. В представительстве добавили, что украинские войска также подвергли обстрелу населенный пункт Владимировка в ДНР, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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происшествия, горловка, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов