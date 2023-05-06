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Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка

Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 06.05.2023

Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка

Две женщины погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:53

2023-05-06T18:53

2023-05-06T19:00

специальная военная операция на украине

петровский район

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Две женщины погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения", - написал Кулемзин.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска в субботу в 18.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено десять ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк