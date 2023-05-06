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Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка
Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 06.05.2023
Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка
Две женщины погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:53
2023-05-06T18:53
2023-05-06T19:00
специальная военная операция на украине
петровский район
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Две женщины погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения", - написал Кулемзин.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска в субботу в 18.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено десять ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка
Мэр Кулемзин: две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка