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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска в 18.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:43

2023-05-06T18:43

2023-05-06T18:43

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

украина

куйбышевский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 18.30 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также отмечается, что в 16.50 этот же район города был обстрелян тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, сцкк, нато, украина, куйбышевский район, происшествия