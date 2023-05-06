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Украинские войска выпустили 29 снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870173023.html
Украинские войска выпустили 29 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 29 снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска выпустили 29 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 29 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Владимировке, Ясиноватой и Яковлевке,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:11
2023-05-06T15:11
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
ясиноватая
сцкк
происшествия
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 29 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Владимировке, Ясиноватой и Яковлевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230506/zaporozhe-1870116779.html
донецк
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донецк, петровский район, ясиноватая, сцкк, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Ясиноватая, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
Украинские войска выпустили 29 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 29 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Владимировке, Ясиноватой и Яковлевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 13.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра..., 14.15 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра..., 14.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районЯсиноватаяСЦККПроисшествияКуйбышевский район
 
 
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