Украинские войска выпустили 29 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 29 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, Владимировке, Ясиноватой и Яковлевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 13.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра..., 14.15 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра..., 14.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.