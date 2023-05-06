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Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870132730.html
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили еще 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:33
2023-05-06T11:33
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, горловка, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 15 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра..., 10.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 10.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра..., населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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