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Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:33

2023-05-06T11:33

2023-05-06T11:33

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

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донецк, горловка, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины