https://ria.ru/20230506/obraschenie-1870094338.html

"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III

"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III - РИА Новости, 06.05.2023

"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III

Пользователей Twitter возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T04:58

2023-05-06T04:58

2023-05-06T04:58

в мире

украина

великобритания

карл iii

twitter

нато

eurofighter typhoon

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III.Представители ведомства опубликовали пост со словами "Боже, храни короля". К публикации приложен рисунок британского короля, одетого в пиджак в цветах украинского флага с гербом Украины и держащего в руке игрушечный истребитель Eurofighter.Пользователи платформы раскритиковали послание украинского минобороны."Никакого больше оружия для Украины", — призвал Gerald Celente"Король предпочел бы изображение, на котором он бы держал голубя мира вместо военного самолета, вы так не считаете?" — поинтересовалась abir eltaief."Он не ваш король", — напомнил пользователь ViniMav."Опять вы попрошайничаете. Смешно", — отметила Jacque Line."Если бы Зеленский мог продать Украину, чтобы набить карманы, он бы сделал это", — заявил Cereal Killer.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230506/tekhnika-1870089393.html

https://ria.ru/20230506/f-16-1870093190.html

украина

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, карл iii, twitter, нато, eurofighter typhoon, сша