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"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III - РИА Новости, 06.05.2023
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III
Пользователей Twitter возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T04:58
2023-05-06T04:58
2023-05-06T04:58
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III.Представители ведомства опубликовали пост со словами "Боже, храни короля". К публикации приложен рисунок британского короля, одетого в пиджак в цветах украинского флага с гербом Украины и держащего в руке игрушечный истребитель Eurofighter.Пользователи платформы раскритиковали послание украинского минобороны."Никакого больше оружия для Украины", — призвал Gerald Celente"Король предпочел бы изображение, на котором он бы держал голубя мира вместо военного самолета, вы так не считаете?" — поинтересовалась abir eltaief."Он не ваш король", — напомнил пользователь ViniMav."Опять вы попрошайничаете. Смешно", — отметила Jacque Line."Если бы Зеленский мог продать Украину, чтобы набить карманы, он бы сделал это", — заявил Cereal Killer.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230506/tekhnika-1870089393.html
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в мире, украина, великобритания, карл iii, twitter, нато, eurofighter typhoon, сша
В мире, Украина, Великобритания, Карл III, Twitter, НАТО, Eurofighter Typhoon, США
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III
Пользователи Twitter возмутились обращением Минобороны Украины к королю Великобритании
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Пользователей Twitter
возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III.
Представители ведомства опубликовали пост со словами "Боже, храни короля". К публикации приложен рисунок британского короля, одетого в пиджак в цветах украинского флага с гербом Украины и держащего в руке игрушечный истребитель Eurofighter
.
Пользователи платформы раскритиковали послание украинского минобороны.
"Никакого больше оружия для Украины", — призвал Gerald Celente
"Король предпочел бы изображение, на котором он бы держал голубя мира вместо военного самолета, вы так не считаете?" — поинтересовалась abir eltaief.
«
"Теперь никто вас не спасет", — написал Bibekananda Patra.
"Он не ваш король", — напомнил пользователь ViniMav.
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"Опять вы попрошайничаете. Смешно", — отметила Jacque Line.
"Если бы Зеленский мог продать Украину, чтобы набить карманы, он бы сделал это", — заявил Cereal Killer.
На фоне российской спецоперации на Украине США
и их союзники по НАТО
поддерживают Киев
поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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