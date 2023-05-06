Рейтинг@Mail.ru
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obraschenie-1870094338.html
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III - РИА Новости, 06.05.2023
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III
Пользователей Twitter возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T04:58
2023-05-06T04:58
в мире
украина
великобритания
карл iii
twitter
нато
eurofighter typhoon
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III.Представители ведомства опубликовали пост со словами "Боже, храни короля". К публикации приложен рисунок британского короля, одетого в пиджак в цветах украинского флага с гербом Украины и держащего в руке игрушечный истребитель Eurofighter.Пользователи платформы раскритиковали послание украинского минобороны."Никакого больше оружия для Украины", — призвал Gerald Celente"Король предпочел бы изображение, на котором он бы держал голубя мира вместо военного самолета, вы так не считаете?" — поинтересовалась abir eltaief."Он не ваш король", — напомнил пользователь ViniMav."Опять вы попрошайничаете. Смешно", — отметила Jacque Line."Если бы Зеленский мог продать Украину, чтобы набить карманы, он бы сделал это", — заявил Cereal Killer.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230506/tekhnika-1870089393.html
https://ria.ru/20230506/f-16-1870093190.html
украина
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, карл iii, twitter, нато, eurofighter typhoon, сша
В мире, Украина, Великобритания, Карл III, Twitter, НАТО, Eurofighter Typhoon, США
"Вас никто не спасет". Украину высмеяли после обращения ВСУ к Карлу III

Пользователи Twitter возмутились обращением Минобороны Украины к королю Великобритании

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обращение министерства обороны Украины к королю Великобритании Карлу III.
Представители ведомства опубликовали пост со словами "Боже, храни короля". К публикации приложен рисунок британского короля, одетого в пиджак в цветах украинского флага с гербом Украины и держащего в руке игрушечный истребитель Eurofighter.
Пользователи платформы раскритиковали послание украинского минобороны.
"Никакого больше оружия для Украины", — призвал Gerald Celente
"Король предпочел бы изображение, на котором он бы держал голубя мира вместо военного самолета, вы так не считаете?" — поинтересовалась abir eltaief.
«
"Теперь никто вас не спасет", — написал Bibekananda Patra.
"Он не ваш король", — напомнил пользователь ViniMav.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В США рассказали, как Запад убивает украинцев
02:10
"Опять вы попрошайничаете. Смешно", — отметила Jacque Line.
"Если бы Зеленский мог продать Украину, чтобы набить карманы, он бы сделал это", — заявил Cereal Killer.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
"Клоун". Слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети
03:20
 
В миреУкраинаВеликобританияКарл IIITwitterНАТОEurofighter TyphoonСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала