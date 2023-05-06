https://ria.ru/20230506/nastuplenie-1870105331.html

В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году

В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году - РИА Новости, 06.05.2023

В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году

Документы, косвенно свидетельствующие о том, что Киев готовил наступление в 2022 году, нашли в военкомате освобожденного Северодонецка в Луганской Народной... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:24

2023-05-06T08:24

2023-05-06T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

киев

северодонецк

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Документы, косвенно свидетельствующие о том, что Киев готовил наступление в 2022 году, нашли в военкомате освобожденного Северодонецка в Луганской Народной Республике, рассказала РИА Новости военнослужащая ВС РФ. Она уточнила, что начиная с 2019 года активно стали проводиться военные сборы, причем как для призывников, так и для офицеров запаса. "Начиная с 2019 года активно велась работа со школьниками. Представители военкомата, которые были закреплены за школами, постоянно приходили на уроки, собирали отчеты, проверяли уровень патриотизма людей, которые готовы были вступить на службу по контракту", - рассказала военнослужащая.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

киев

северодонецк

луганская народная республика

донбасс

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"Украина готовилась наступать": военные нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовый призыв Киев планировал наступление в 2022 году, об этом свидетельствуют документы о мобилизационных резервах, найденные в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Только за 2 недели 2022 года украинскую армию призвали больше людей, чем за весь 2019 год 2023-05-06T08:24 true PT3M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс