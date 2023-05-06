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В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 06.05.2023 (обновлено: 09:25 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/nastuplenie-1870105331.html
В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году
В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году - РИА Новости, 06.05.2023
В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году
Документы, косвенно свидетельствующие о том, что Киев готовил наступление в 2022 году, нашли в военкомате освобожденного Северодонецка в Луганской Народной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:24
2023-05-06T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
киев
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Документы, косвенно свидетельствующие о том, что Киев готовил наступление в 2022 году, нашли в военкомате освобожденного Северодонецка в Луганской Народной Республике, рассказала РИА Новости военнослужащая ВС РФ. Она уточнила, что начиная с 2019 года активно стали проводиться военные сборы, причем как для призывников, так и для офицеров запаса. "Начиная с 2019 года активно велась работа со школьниками. Представители военкомата, которые были закреплены за школами, постоянно приходили на уроки, собирали отчеты, проверяли уровень патриотизма людей, которые готовы были вступить на службу по контракту", - рассказала военнослужащая.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
киев
северодонецк
луганская народная республика
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"Украина готовилась наступать": военные нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовый призыв
Киев планировал наступление в 2022 году, об этом свидетельствуют документы о мобилизационных резервах, найденные в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Только за 2 недели 2022 года украинскую армию призвали больше людей, чем за весь 2019 год
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в мире, киев, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году

В Северодонецке нашли документы об увеличении в разы призыва в ВСУ в начале 2022 года

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Документы, косвенно свидетельствующие о том, что Киев готовил наступление в 2022 году, нашли в военкомате освобожденного Северодонецка в Луганской Народной Республике, рассказала РИА Новости военнослужащая ВС РФ.
«
"Мы видим, судя по документам, что Украина готовилась наступать. Увеличился призыв довольно сильно, начиная с конца 2019-2020 года до 2022 года. По документам, например, за 2017 год - это было около 300 человек, за 2019 год - уже было 800 человек за год, на конец января 2022 года мы видим, что было призвано около 1 тысяча 113 человек буквально за две недели", - сказала собеседник агентства.
Она уточнила, что начиная с 2019 года активно стали проводиться военные сборы, причем как для призывников, так и для офицеров запаса.
"Начиная с 2019 года активно велась работа со школьниками. Представители военкомата, которые были закреплены за школами, постоянно приходили на уроки, собирали отчеты, проверяли уровень патриотизма людей, которые готовы были вступить на службу по контракту", - рассказала военнослужащая.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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