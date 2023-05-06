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Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер - РИА Новости, 06.05.2023
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03:15 06.05.2023 (обновлено: 10:45 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html
Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер
Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер - РИА Новости, 06.05.2023
Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер
В России рассматривают новые антиалкогольные меры, среди них — запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T03:15
2023-05-06T10:45
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
алкоголь
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России рассматривают новые антиалкогольные меры, среди них — запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам. Среди возможных ограничений названо "увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градуса) до 21 года". Также среди них обозначено установление запрета рекламы крепких спиртных напитков, а также запрета демонстрации товарных знаков алкогольной продукции во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях (музыкальные клипы, сериалы, фильмы, видеоблоги, музыкальные треки, подкасты и тому подобное).Кроме того, рассматривается наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники и "запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени". По данным за 2022 год, розничные продажи этой продукции на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение находилось на уровне 6,22.
https://ria.ru/20230428/alkogol-1868515949.html
https://ria.ru/20230502/otravleniya-1869249967.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, алкоголь
Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия, Алкоголь
Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

Минздрав рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает алкоголь в магазине
Покупатель выбирает алкоголь в магазине - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель выбирает алкоголь в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России рассматривают новые антиалкогольные меры, среди них — запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.
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Среди возможных ограничений названо "увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градуса) до 21 года".
Также среди них обозначено установление запрета рекламы крепких спиртных напитков, а также запрета демонстрации товарных знаков алкогольной продукции во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях (музыкальные клипы, сериалы, фильмы, видеоблоги, музыкальные треки, подкасты и тому подобное).
Кроме того, рассматривается наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники и "запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени".
По данным за 2022 год, розничные продажи этой продукции на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение находилось на уровне 6,22.
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ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияАлкоголь
 
 
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